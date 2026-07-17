Secunet Security Networks Aktie unter starkem Abgabedruck - 17.07.2026

Die Secunet Security Networks Aktie notiert aktuell bei 162,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,64 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,40 € entspricht. Die Talfahrt der Secunet Security Networks Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,95 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 162,00€, mit einem Minus von -2,64 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Secunet Security Networks mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -16,16 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,48 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,89 %. Im Jahr 2026 gab es für Secunet Security Networks bisher ein Minus von -10,36 %.

Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,48 % 1 Monat -12,89 % 3 Monate -16,16 % 1 Jahr -22,70 %

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Stand: 17.07.2026, 11:49 Uhr

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,06 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,31 %. Thales notiert im Plus, mit +2,52 %. Fortinet notiert im Minus, mit -1,10 %. Palo Alto Networks verliert -1,10 %

Secunet Security Networks Aktie jetzt kaufen?

Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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