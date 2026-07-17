Tesla Aktie schwach im Handel - 17.07.2026

Die Tesla Aktie ist bisher um -1,49 % auf 336,70€ gefallen. Das sind -5,10 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Tesla Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,67 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,49 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Tesla-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,89 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,59 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,16 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -13,37 % verloren.

Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,59 % 1 Monat -3,16 % 3 Monate +2,89 % 1 Jahr +21,88 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.07.2026, 11:51 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um Tesla-Bewertung und Kursentwicklung: Es wird von weiter hohen Musk-Firmen-Bewertungen gesprochen, Kursziele um 180 USD bis 2026 werden diskutiert, während kleinere Abwärtsbewegungen beobachtet werden und charttechnische Formationen im Tageschart erwähnt werden. Die Debatte fokussiert auf Gewinn/Rentabilität; FSD/Robotaxi-Lieferfähigkeit wird kritisch gesehen. SpaceX-IPO steht ebenfalls auf der Agenda.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,26 Bil. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Tesla

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,93 %. Toyota notiert im Minus, mit -0,64 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,54 %. NIO verliert -3,67 %

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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