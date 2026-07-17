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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Bank Aktie heute im Minus (30,89€) - 17.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Deutsche Bank Aktie bisher Verluste von -2,03 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Bank Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Bank Aktie heute im Minus (30,89€) - 17.07.2026
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

    Deutsche Bank aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 17.07.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Bank Aktie. Sie fällt um -2,03 % auf 30,89. Die Talfahrt der Deutsche Bank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,07 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 30,89, mit einem Minus von -2,03 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Deutsche Bank in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,38 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Bank Aktie damit um +0,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,25 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Deutsche Bank auf -4,95 %.

    Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,66 %
    1 Monat +4,25 %
    3 Monate +11,38 %
    1 Jahr +20,71 %
    Stand: 17.07.2026, 11:51 Uhr

    Informationen zur Deutsche Bank Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,02 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Barclays, BNP Paribas (A) und Co.

    Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,33 %. BNP Paribas (A) notiert im Minus, mit -1,63 %. HSBC Holdings notiert im Minus, mit -0,49 %. Commerzbank verliert -1,19 % UBS Group notiert im Minus, mit -0,94 %.

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    Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Bank

    -1,84 %
    +0,66 %
    +4,25 %
    +11,38 %
    +20,71 %
    +229,16 %
    +208,08 %
    +165,22 %
    +14,45 %
    ISIN:DE0005140008WKN:514000
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