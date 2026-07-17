Berentzen-Gruppe AG: Vorläufige Halbjahreszahlen 2026 veröffentlicht
Trotz rückläufiger Kennzahlen im ersten Halbjahr 2026 stellt der Konzern die Weichen neu – mit angepasster Prognose, frischen Marken und klaren Maßnahmen für künftiges Wachstum.
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- Konzernumsatzerlöse im 1. Halbjahr 2026: 71,0 Mio. € (H1/2025: 79,9); Konzern-EBIT 0,6 Mio. € (3,2); Konzern-EBITDA 4,9 Mio. € (7,4).
- Prognose für 2026 nach unten angepasst: Konzern-EBIT 3,5–5,0 Mio. € (zuvor 7,0–9,0; 2025: 8,5), Konzern-EBITDA 12,4–13,9 Mio. € (zuvor 16,1–18,1; 2025: 17,1), Umsatzerlöse 151,0–156,0 Mio. € (zuvor 163,0–173,0; 2025: 162,9).
- Grund: Anhaltende Markt- und Konsumschwäche in Deutschland hat die Geschäftsentwicklung deutlich stärker belastet als erwartet (laut CEO Oliver Schwegmann).
- Gegenmaßnahmen im Rahmen der Strategie "BERENTZEN EVOLVE 2030": zahlreiche Produktinitiativen und Gegensteuerungsmaßnahmen eingeleitet.
- Konkrete Produktinitiativen: Einführung der neuen Marke Juma (erfolgreicher exklusiver Launch in einer Drogeriekette; nationaler Rollout im Lebensmitteleinzelhandel ab September) und vollständige Überarbeitung der Marke Puschkin inkl. neuer Ausstattung, Liquids und drei Ready‑to‑Drink‑Varianten in Dosen.
- Ausblick/Timing: Erste positive Effekte werden in der zweiten Jahreshälfte erwartet, volle Wirkung ab dem nächsten Geschäftsjahr; endgültige H1-Zahlen und Halbjahresbericht erscheinen planmäßig am 13. August 2026; mögliche Risiken durch geplante Regularien wie Zuckerabgabe oder höhere Alkoholsteuer.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Berentzen-Gruppe ist am 13.08.2026.
Der Kurs von Berentzen-Gruppe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,23 % im
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1 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,2600EUR das entspricht einem Plus von +3,66 % seit der Veröffentlichung.
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