Rheinmetall Aktie steigt - 17.07.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Rheinmetall Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,17 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rheinmetall Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,86 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 981,00€, mit einem Plus von +2,17 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Rheinmetall Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -36,21 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -5,65 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,08 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Rheinmetall auf -38,78 %.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,65 % 1 Monat -16,08 % 3 Monate -36,21 % 1 Jahr -47,62 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.07.2026, 11:51 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rheinmetalls Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aspekte. Die Debatte reicht von der Sorge vor möglichen Kursverlusten bis zu Optimismus über Margen, Auftragsvolumen und Renditen. Es wird ein sehr großes Auftragsbuch (ca. 73 Mrd.) und Wachstumspotenzial durch Investitionen wie das Neuss-Werk diskutiert, sowie die Vision 2030 und eine faire 12-Monats-Einschätzung als Bewertungsrahmen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,02 Mrd. € wert.

Der schwedische Rüstungsunternehmen Saab hat am Freitag seine Geschäftszahlen veröffentlicht. Die Aktie reagiert deutlich.

Die Rheinmetall-Aktie befindet sich an einer charttechnisch relevanten Unterstützungszone. Welche Signale liefert der aktuelle Kursverlauf?

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,30 %. Thales notiert im Plus, mit +2,52 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,43 %. Lockheed Martin legt um +0,25 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,13 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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