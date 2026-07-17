SAP Aktie fällt um -2,01 % - 17.07.2026

Die SAP Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,01 % auf 138,22€. Damit verliert die Aktie -2,84 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,64 %, geht es heute bei der SAP Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von SAP Verluste von -9,41 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +2,45 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,83 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -34,37 % verloren.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,45 % 1 Monat -3,83 % 3 Monate -9,41 % 1 Jahr -47,76 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.07.2026, 11:52 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die SAP-Aktie: charttechnisch zeigt sich kurzfristig ein Abwärtstrend, Bollinger-Bänder ziehen sich zusammen und Unterstützung liegt nahe der gleitenden Durchschnitte. Ein Ausbruch nach oben könnte deutliches Kurspotenzial freisetzen. Vor Zahlen spekulieren Nutzer auf Upside; einige setzen auf Calls und kleine Einstiege, andere warnen vor überhöhten Erwartungen; IBM-Vergleiche dienen Kontext.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 169,85 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,62 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,84 %. Oracle notiert im Minus, mit -1,55 %. ServiceNow verliert -2,42 % Workday (A) notiert im Minus, mit -2,64 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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