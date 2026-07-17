HENSOLDT Aktie heute im Plus (74,72€) - 17.07.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von HENSOLDT. Sie steigt um +2,58 % auf 74,72€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HENSOLDT Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,27 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 74,72€, mit einem Plus von +2,58 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die HENSOLDT Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -12,29 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +1,46 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,21 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in HENSOLDT eine negative Entwicklung von -1,64 % erlebt.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,46 % 1 Monat +1,21 % 3 Monate -12,29 % 1 Jahr -29,52 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.07.2026, 11:52 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Fundamentaldaten von HENSOLDT. Hauptthemen: eine Reform des Preisrechts der Bundeswehr könnte F&E-Planungssicherheit schaffen und Aufträge erhöhen; Partnerschaften mit Helsing für CA-1 Europa sowie mit Fire Point für FREYJA würden das Auftrags- und Umsatzportfolio stärken; wachsende NATO/US-Rüstungsinvestitionen könnten die Nachfrage nach Hensoldt-Produkten unterstützen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,63 Mrd. € wert.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar