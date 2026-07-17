RENK Group Aktie gewinnt an Wert - 17.07.2026

Der Kurs der RENK Group Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -19,05 %.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Mit einer Performance von +3,13 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die RENK Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,71 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 44,03€, mit einem Plus von +3,13 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -2,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei RENK Group auf -20,98 %.

RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,74 % 1 Monat -5,16 % 3 Monate -19,05 % 1 Jahr -40,12 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Stand: 17.07.2026, 11:52 Uhr

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,41 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Renk Group AG: Release according to Article 40 (1) of the WpHG (the German Securities Trading Act) with the objective of Europe-wide distribution 17. Jul 2026 / 09:25 CET/CEST, transmitted by GlobeNewswire. The issuer is solely responsible for …

Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 17. Jul 2026 / 09:25 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. …

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Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.