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    Rendite statt Zinsen

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    Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen

    Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.

    Rendite statt Zinsen - Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen

    HAZAMA ANDO CORPORATION ist ein führendes japanisches Bauunternehmen, das sich auf Infrastrukturprojekte spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen im Hoch- und Tiefbau sowie in der Umwelttechnik an. Das Unternehmen ist international tätig und konkurriert mit Obayashi, Shimizu und Kajima. Durch innovative Bauverfahren und nachhaltige Praktiken hebt es sich von der Konkurrenz ab.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit HAZAMA ANDO CORPORATION nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    HAZAMA ANDO CORPORATION gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,63 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +20,38 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,66 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in HAZAMA ANDO CORPORATION investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von -64,70 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    HAZAMA ANDO CORPORATION verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert.
    Mit +4,63 % Dividendenrendite bietet HAZAMA ANDO CORPORATION ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +20,38 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen HAZAMA ANDO CORPORATION für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,63 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,66.
    HAZAMA ANDO CORPORATION weist eine Marktkapitalisierung von 1,75 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,63 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

    Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. HAZAMA ANDO CORPORATION konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +20,38 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

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    HAZAMA ANDO CORPORATION Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.07.2026

    Die HAZAMA ANDO CORPORATION Aktie notiert aktuell bei 9,6750 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -0,26 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0250  entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +4,63 %, eine Investition von etwa 259.180 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2027 84,00 +5,00 % +4,63 %
    2026 80,00 +14,29 % +4,40 %
    2025 70,00 +16,67 % +5,49 %
    2024 60,00 +50,00 % +4,86 %

    Warum HAZAMA ANDO CORPORATION für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +4,63 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +20,38 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 10,66
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Welche Risiken sollten Anleger beachten?

    Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

    Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

    Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital
    1.000 21.599
    3.000 64.795
    6.000 129.590
    12.000 259.180

    HAZAMA ANDO CORPORATION

    -0,52 %
    -1,53 %
    +0,52 %
    -7,89 %
    +6,94 %
    +44,19 %
    +60,03 %
    ISIN:JP3767810009WKN:914446
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    HAZAMA ANDO CORPORATION Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,53 %
    1 Monat +0,52 %
    3 Monate -7,89 %
    1 Jahr +6,94 %

    Informationen zur HAZAMA ANDO CORPORATION Aktie

    Es gibt 181 Mio. HAZAMA ANDO CORPORATION Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,75 Mrd. € wert.

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    Ob die HAZAMA ANDO CORPORATION Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HAZAMA ANDO CORPORATION Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






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    Markt Bote
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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