🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsXiaomi AktievorwärtsNachrichten zu Xiaomi

    Besonders beachtet!

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Xiaomi Aktie fällt auf 3,0100€ - 17.07.2026

    Am 17.07.2026 ist die Xiaomi Aktie, bisher, um -2,21 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.

    Besonders beachtet! - Xiaomi Aktie fällt auf 3,0100€ - 17.07.2026
    Foto: Chen Jialiang - picture alliance/dpa/HPIC

    Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

    Xiaomi Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.07.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Xiaomi Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,21 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,71 %, geht es heute bei der Xiaomi Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Xiaomi abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -12,66 % verkraften.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um +4,29 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,02 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Xiaomi eine negative Entwicklung von -32,03 % erlebt.

    Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,29 %
    1 Monat +8,02 %
    3 Monate -12,66 %
    1 Jahr -51,67 %
    Stand: 17.07.2026, 11:54 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Xiaomi-Aktie, Fokus liegt auf Kursentwicklung, Bewertung und fundamentalen/technischen Aspekten. Kernpunkte: Langfristziele könnten Xiaomi zu einem der Top-Autohersteller machen; Prognosen um 15,30 € in ca. acht Jahren werden oft als einfache Mathematik begründet. Es gibt Lob für Innovationskraft (Robotik/Haushaltsgeräte) und eine attraktiv bewertete Aktie, während skeptische Stimmen und Diskussionen über HK-Pari (ca. 3,06 €) samt Sparplänen auftreten.

    Zur Xiaomi Diskussion

    Informationen zur Xiaomi Aktie

    Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,04 Mrd. € wert.

    Xiaomi-Aktie: Ein kurzes Video und die Fantasie ist zurück - jetzt zugreifen?


    Ein kurzes Video reicht und die Xiaomi-Aktie hebt ab. Die Papiere des chinesischen Technologiekonzerns stiegen am Donnerstag im heimischen Handel um rund sieben Prozent. Auslöser ist die wachsende Fantasie rund um Xiaomis humanoide Roboter und deren …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Apple, Alphabet und Co.

    Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,03 %. Alphabet notiert im Minus, mit -1,44 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -3,34 %.

    Xiaomi Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Xiaomi

    -2,34 %
    +4,29 %
    +8,02 %
    -12,66 %
    -51,67 %
    +130,50 %
    -3,15 %
    +57,38 %
    ISIN:KYG9830T1067WKN:A2JNY1
    Xiaomi direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Xiaomi Aktie fällt auf 3,0100€ - 17.07.2026 Am 17.07.2026 ist die Xiaomi Aktie, bisher, um -2,21 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     