Micron Technology Aktie heute im Minus - 17.07.2026

Die Micron Technology Aktie ist bisher um -2,50 % auf 728,30€ gefallen. Das sind -18,70 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Micron Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,51 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 728,30€, mit einem Minus von -2,50 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Micron Technology-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +87,47 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Micron Technology Aktie damit um -18,63 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +187,20 % gewonnen.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -18,63 % 1 Monat -23,27 % 3 Monate +87,47 % 1 Jahr +618,07 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.07.2026, 11:54 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um MU nach einer starken Kurskorrektur, doch mit grundsätzlicher Zuversicht. Befürworter verweisen auf ausverkaufte Aufträge, Non-Cancelable-Orders, CHIPS-Subventionen und einen HBM-Oligopol; MU gilt als konkurrenzstarker KI-Speicher mit langfristigen Verträgen (GM/Ford/Qualcomm). Forward-P/E im einstelligen Bereich. Diskussionen spekulieren über eine Bodenbildung um 800 USD, warnen aber vor zyklischem Risiko und fordern Geduld.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 821,18 Mrd. € wert.

In dieser Folge sprechen Volker Glaser und Lukas Spang mit Burkhard Frick, CEO der SUSS MicroTec SE aus Garching bei München – einem der spannendsten deutschen Halbleiter-Ausrüster im Smallcap-Bereich.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Micron Technology

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,81 %. Western Digital notiert im Minus, mit -4,45 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -3,34 %.

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Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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