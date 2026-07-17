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    Baumaschinenhersteller Wacker Neuson erhöht Prognose

    Für Sie zusammengefasst
    • Wacker Neuson hebt Jahresprognose für 2026 leicht an
    • Umsatz im zweiten Quartal +14,4% auf 665,1 Mio
    • Ebit steigt 43,6% auf 63,2 Mio, Marge Q2 9,5 Prozent
    Baumaschinenhersteller Wacker Neuson erhöht Prognose
    Foto: Wolfilser - stock.adobe.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson erhöht nach deutlichen Zuwächsen im zweiten Quartal seine Jahresprognose leicht. Zudem geht das Unternehmen von einem anspruchsvollen aber im Vergleich zu den Vorjahren stabilen Marktumfeld für den Rest des Jahres aus, wie Wacker am Freitag in München mitteilte. Deswegen erwartet das Management für 2026 einen Umsatz von 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro und damit 100 Millionen mehr am unteren Rand der Bandbreite als zunächst in Aussicht gestellt. Auch bei der Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) zeigt sich der Baumaschinenhersteller zuversichtlicher und geht von 7,0 bis 8,0 Prozent aus, und damit um jeweils 0,5 Prozentpunkte besser als zuvor.

    Analysten rechnen beim Umsatz bislang mit einem Wert am unteren Rand der neuen Prognose. Die Aktie gewann am späten Vormittag mehr als zwei Prozent.

    Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz im zweiten Quartal um 14,4 Prozent auf 665,1 Millionen Euro. Das Ebit verbesserte sich um 43,6 Prozent auf 63,2 Millionen Euro, mit einer entsprechenden Marge von 9,5 Prozent. Im ersten Halbjahr kommt Wacker Neuson den Angaben zufolge auf eine Marge von 8,3 Prozent, und erzielte damit eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr, als 5,2 Prozent erreicht wurden.

    Wacker hatte bereits zum Jahresauftaktquartal von einer spürbaren Belebung bei der Nachfrage nach Baumaschinen berichtet, nachdem sich Kunden im Jahr zuvor zurückgehalten hatten.

    Die vollständigen Zahlen will das Unternehmen am 13. August vorlegen./nas/stk

    Wacker Neuson

    +4,10 %
    +7,66 %
    +8,00 %
    +6,56 %
    -16,12 %
    -16,12 %
    -19,72 %
    +30,69 %
    -14,38 %
    ISIN:DE000WACK012WKN:WACK01
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Neuson Aktie

    Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,36 % und einem Kurs von 20,60 auf Tradegate (17. Juli 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Neuson Aktie um +7,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wacker Neuson bezifferte sich zuletzt auf 1,44 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Wacker Neuson Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +2,19 %/+45,99 % bedeutet.





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