Baumaschinenhersteller Wacker Neuson erhöht Prognose

Hauptversamlung der Wacker Neuson SE am 13.05.2026 in München

Ort: Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseh-Straße 5, 80333 München

ISIN: E000WACK012

Die Aktionäre wurden, wie schon bei früheren HVs, von Wacker Neuson-Mitarbeitern (auch Azubis) begrüßt, dazu waren Produkte ausgestellt - ein angenehmer Empfang.

Sehr nützlich waren die umfangreichen, gedruckten Geschäftsberichte und die Tageszeitungen FAZ und SZ. Zur Begrüßung gab es Laugenstangen mit Butter, Croissants, Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränke.

Um 10 Uhr eroffnete der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Hans Neunteufel, die Hauptversammlung vor rund 200 Aktionären bei einer Präsenz von rund 78 %.

Er verwies auf die schwierigen Geschäftsbedingungen bei Bau- und Landwirtschaftsmaschinen, betonte den aktuellen Marktaufschwung und unterstrich, dass das Unternehmen für die Zukunft gut gerüstet sei.

Der CEO Dr. Karl Tragl betonte ebenfalls die Innovationskraft des Unternehmens, die zu einer stabilen Auftragslage führe.

2025 betrug der Umsatz 2,219 Milliarden € (Vorjahr 2,235 Mrd) bei einer EBIT-Marge von 6 % (5,5 %), einem Free Cash Flow von rund 202 Mio € und einer Book-to-Bill Ratio von größer 1.

Die Wacker Neuson Group umfasst die Produktmarken Wacker Neuson (Baugeräte, Kompaktmachinen, Dienstleistungen), Kramer (Lader für die Bau- und Landwirtschaft),

Weidemann (Lader für die Landwirtschaft) sowie Enar (Betonbearbeitung). Kompaktmaschinen erbringen aktuell 56 % des Umsatzes, Baugeräte 21 % und Dienstleistungen anwachsende 23 %.

Highlights 2025 waren die Stände auf den Messen BAUMA in München sowie auf der AGRITECHNICA in Hannover.

Die Zusammenarbeit mit John Deere (USA) ist planmäßig. Die Gespräche mit Doosan Bobcat Inc über den möglichen Erwerb einer Minderheitsbeteiligung bzw. Komplettübernehme der Wacker Neuson SE wurden eingestellt.

Auch der CSO (Sales) Alexander Greschner betonte die Innovationskraft: fast 30 Markteinführungen 2025, dieses Jahr sollen weitere 13 folgen.

Ausblick: Vor dem Hintergrund eines guten Q1 mit 591,4 Mio Umsatz, EBIT 7 %, Net Working Capital (NWC) 30,7 % prognostiziert er für 2026 einen Umsatz von 2,2 Mrd und ein EBIT von 6,5 - 7,5 %.

Man sieht sich als ganzheitlicher Anbieter für eine emissionsfreie Baustelle. Mit "Battery One" hat man einen Wechsel-Batterie-Standard geschaffen, der auch anderen Unternehmen offen steht.

Wacker Neuson fokussiert sich nun auf die Umsetzung der Strategie 2030. Das Fundament ist die 175-jährige Tradition.

Die gezeigte Strategiefolie (Geschäftsbericht S. 24) enthält die Aussagen:

"Unsere innovativen Lösungen treiben den technologischen Wandel.

Wir leisten einen starken Beitrag für nachhaltige Bau- und Landwirtschaft.

Wir machen unsere Kunden produktiver als jeder andere im Markt."

2030 soll bei einem Umsatz von 4 Mrd € eine EBIT-Marge von mindestens 11 % erzielt werden bei einem NWC unter 30 %.

Die Dividende von 0,70 € beträgt 61,4 % des Ergebnisses pro Aktie.

Bei der Fragerunde traten auf:

Daniel Bauer, SdK: "Wollen die Gründerfamilien Wacker, Neunteufel ihre Aktien veräußern?"

Andreas Breijs, DSW: "Sie haben ein phantastisches Programm mit Batteriegeräten, die seltsamerweise unbeliebt sind.",

Thomas Anton Schuster (YouTuber): "Das Kurs-/Buchwert-Verhältnis ist unter 1!"

Ekkhard Staufenberg mit Fragen zur Bilanz.

Alle Tagesordnungspunkte wurden angenommen.

Als Mittagessen gab es ein reichhaltiges Angebot an gebackenen Hendlteilen, Fleischpflanzerln mit Kartoffeln, Gemüse, Kartoffel- und Krautsalat, Kässpatzn, Obatzter, Semmeln (Note 3).