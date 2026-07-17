Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 17.07.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie. Mit einer Performance von -3,63 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,05 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,63 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

TSMC ist der weltweit führende Auftragsfertiger für Halbleiter (reine Foundry). Kernprodukte sind High-End-Chips in 3–5nm für Smartphones, Rechenzentren, KI und Automotive. Marktanteil im Foundry-Segment deutlich über 50 %. Hauptkonkurrenten: Samsung Foundry, GlobalFoundries, UMC, SMIC. USP: Technologieführerschaft, hohe Yield-Raten, enge Kundenbindung (u.a. Apple, Nvidia, AMD).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Taiwan Semiconductor Manufacturing in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,90 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,19 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,37 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Taiwan Semiconductor Manufacturing +33,08 % gewonnen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,19 % 1 Monat -9,37 % 3 Monate +12,90 % 1 Jahr +70,73 %

Informationen zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

Stand: 17.07.2026, 11:55 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,79 Bil. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Taiwan Semiconductor Manufacturing

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,81 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -3,74 %.

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Ob die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.