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    Besonders beachtet!

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    Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 17.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie bisher Verluste von -3,63 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie.

    Besonders beachtet! - Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 17.07.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    TSMC ist der weltweit führende Auftragsfertiger für Halbleiter (reine Foundry). Kernprodukte sind High-End-Chips in 3–5nm für Smartphones, Rechenzentren, KI und Automotive. Marktanteil im Foundry-Segment deutlich über 50 %. Hauptkonkurrenten: Samsung Foundry, GlobalFoundries, UMC, SMIC. USP: Technologieführerschaft, hohe Yield-Raten, enge Kundenbindung (u.a. Apple, Nvidia, AMD).

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 17.07.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie. Mit einer Performance von -3,63 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,05 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,63 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Taiwan Semiconductor Manufacturing in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,90 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,19 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,37 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Taiwan Semiconductor Manufacturing +33,08 % gewonnen.

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,19 %
    1 Monat -9,37 %
    3 Monate +12,90 %
    1 Jahr +70,73 %
    Stand: 17.07.2026, 11:55 Uhr

    Informationen zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,79 Bil. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Taiwan Semiconductor Manufacturing

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,81 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -3,74 %.

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    Ob die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Taiwan Semiconductor Manufacturing

    -3,35 %
    -12,19 %
    -9,37 %
    +12,90 %
    +70,73 %
    +273,13 %
    +254,97 %
    +1.330,32 %
    +6.532,85 %
    ISIN:US8740391003WKN:909800
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