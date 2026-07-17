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    Besonders beachtet!

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    BYD - Aktie mit schwachem Handelstag - 17.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die BYD Aktie bisher Verluste von -2,24 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BYD Aktie.

    Besonders beachtet! - BYD - Aktie mit schwachem Handelstag - 17.07.2026
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

    BYD Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.07.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die BYD Aktie. Mit einer Performance von -2,24 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,61 %, geht es heute bei der BYD Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von BYD mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -18,68 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um +3,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,51 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in BYD eine negative Entwicklung von -9,23 % erlebt.

    BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,97 %
    1 Monat +9,51 %
    3 Monate -18,68 %
    1 Jahr -28,11 %
    Stand: 17.07.2026, 11:55 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um BYD im Kontext fundamentaler Entwicklungen und Bewertung. Zuletzt wird BYDs wachsende Marktposition bei EV-Batterien im Juni 2026 mit CATLs Rückgang und BYDs Installationen betont, was potenziell positive Impulse für die Bewertung gibt. Analysten sehen BYD Upside von rund 40–45 %. Zudem wird eine Covestro-Partnerschaft als langfristige Stärkung von Technologien und Einnahmequellen diskutiert.

    Zur BYD Diskussion

    Informationen zur BYD Aktie

    Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,28 Mrd. € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Toyota, Volkswagen (VW) Vz und Co.

    Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,64 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,52 %. Tesla notiert im Minus, mit -1,49 %. Xylem legt um +0,15 % zu NIO notiert im Minus, mit -3,67 %. Stellantis notiert im Minus, mit -0,56 %.

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    Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BYD

    -2,15 %
    +3,97 %
    +9,51 %
    -18,68 %
    -28,11 %
    -4,48 %
    +30,02 %
    +378,86 %
    +3.957,20 %
    ISIN:CNE100000296WKN:A0M4W9
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