Applied Materials Aktie weiter im Abwärtstrend - 17.07.2026

Die Applied Materials Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,33 % auf 466,00€. Damit verliert die Aktie -26,25 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Applied Materials Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,56 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 466,00€, mit einem Minus von -5,33 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Applied Materials ist führender Ausrüster der Halbleiter- und Displayindustrie. Kernprodukte sind Anlagen für Waferfertigung, Beschichtung, Lithografie-nahe Prozesse sowie Services und Software zur Prozessoptimierung. Starke Marktstellung dank Technologiebreite und Skaleneffekten. Wichtige Wettbewerber: ASML, Lam Research, KLA, Tokyo Electron. USP: breites Prozess-Portfolio, enge Kundenintegration, hohe F&E-Power.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Applied Materials in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +42,41 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Applied Materials Aktie damit um -11,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,99 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +111,39 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,69 % geändert.

Applied Materials Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,99 % 1 Monat -8,99 % 3 Monate +42,41 % 1 Jahr +182,37 %

Informationen zur Applied Materials Aktie

Stand: 17.07.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 794 Mio. Applied Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 370,90 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Applied Materials

KLA Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,93 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -1,84 %.

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Ob die Applied Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Applied Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.