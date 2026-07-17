Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 17.07.26
Foto: adobe.stock.com
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 17.07.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist E-Stoxx 50 (-0,82 %) genz vorne. Gefolgt von Infineon Technologies AG (-4,17 %), Allianz SE (+0,53 %).
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Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|E-Stoxx 50
|
Classic
|FE52HZ
|1,17 Mio.
|Infineon Technologies
|
Classic
|DN12XJ
|590,40 Tsd.
|Infineon Technologies AG
|
Sonstige
|DK1H5P
|511,60 Tsd.
|E-Stoxx 50
|
Sonstige
|DU2UBJ
|152,21 Tsd.
|Allianz SE
|
Sonstige
|PU99EG
|140,33 Tsd.
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