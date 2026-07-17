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    Aktien Frankfurt

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    Tech-Schwäche zieht Dax mit nach unten

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax verliert 0,86 Prozent durch Tech-Abschwung
    • MDax und EuroStoxx 50 ebenfalls spürbar schwächer
    • Halbleiterverluste drücken Infineon und Co deutlich
    Aktien Frankfurt - Tech-Schwäche zieht Dax mit nach unten
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Tiefrote Vorgaben aus der internationalen Tech-Branche haben am Freitag auch den Dax in Mitleidenschaft gezogen. Gegen Mittag ging es für den deutschen Leitindex um 0,86 Prozent auf 24.702 Punkte nach unten. Damit zeichnet sich ein Wochenverlust von 1,5 Prozent ab. Seit dem Rekordhoch von 25.900 Punkten Anfang vergangener Woche hat der Dax inzwischen 4,6 Prozent eingebüßt.

    Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen verlor am Freitag 1,10 Prozent auf 31.688 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 1,1 Prozent.

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    An der US-Technologiebörse Nasdaq war es am Donnerstag wegen erneuter Gewinnmitnahmen bei Halbleiteraktien deutlich bergab gegangen - diese gelten als Profiteure des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI). Vor dem Wochenende zeichnen sich weitere klare Verluste ab.

    An den schwachen asiatischen Handelsplätzen stach der technologielastige japanische Nikkei 225 mit einem weiteren vierprozentigen Kursrutsch heraus. An der ebenfalls stark von Tech-Werten geprägten südkoreanischen Börse fand am Freitag wegen eines Feiertags kein Handel statt.

    Marktexperte Stephen Innes verwies darauf, dass aktuell neben Gewinnmitnahmen auch Druck auf den Markt komme durch eine Korrektur bei Anlageprodukten, die mit Hebel - also im Grunde auf Pump - Investments in KI-Aktien erlaubt hätten. Dieser Korrekturprozess könnte noch eine Weile andauern.

    Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank konstatierte eine zunehmende Angst der Anleger, dass mit der Korrektur der Halbleiter- und KI-Titel "zunehmend andere, vielleicht unbeteiligte Aktien in Sippenhaft genommen werden". Denn "je stärker die Kurse fallen, desto größer wird der Zwang, ausufernde Verluste bei Technologieaktien durch den Verkauf anderer Werte auszugleichen". Zudem bedrohe der sich verschärfende Konflikt im Nahen Osten die weltweiten Energie-Lieferketten.

    Die internationale Tech-Schwäche belastete naturgemäß vor allem die hiesigen Branchentitel. Im Dax belegte der Halbleiterkonzern Infineon mit einem weiteren Kursrückgang um 5,4 Prozent erneut den letzten Platz. Zu den größten Verlierern im MDax zählten der Waferhersteller Siltronic sowie die Chipindustrie-Ausrüster Aixtron und Suss Microtec mit Abschlägen von bis zu 7 Prozent.

    Auch Infineon-Branchenkollege Elmos und der Technologiekonzern Jenoptik präsentierten sich schwach. Gleiches galt für den Laserspezialisten LPKF , dessen Aktien 6,5 Prozent einbüßten.

    Die Papiere von Siemens Energy und Hochtief gerieten mit Verlusten von 2,6 und 3,6 Prozent ebenfalls unter Druck. Der Energietechnikspezialist ist wie der Baukonzern wegen des hohen Energiebedarfs durch den rasanten Ausbau von Rechenzentren auch ein KI-Profiteur.

    Die Titel von Dermapharm verloren zuletzt noch 2,4 Prozent. Hier belastete eine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für 2025 durch die Bafin. Der Finanzaufsicht zufolge liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass der Arzneimittelhersteller gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat. Die Prüfung wurde den Angaben zufolge bereits am 14. Juli eingeleitet.

    Dagegen ragte SDax-Spitzenreiter SMA Solar nach Zahlen mit einem Kurssprung von fast 14 Prozent auf 66,25 Euro heraus. Der Hersteller von Wechselrichtern berichtete für das vergangene Quartal ein starkes Wachstum und hob seine Jahresziele erneut an. Jefferies-Analyst Constantin Hesse sprach von soliden Zahlen und lobte den neuen Ausblick. Er blieb bei seiner Kaufempfehlung und erhöhte das Kursziel von 80 auf 87 Euro.

    Vergleichsweise gefragt waren Softwaretitel wie SAP mit einem Plus von 0,6 Prozent sowie Nemetschek , die nur 0,3 Prozent verloren. Einmal mehr bestätigte sich das Muster, dass die Branche bei Gewinnmitnahmen im KI-Bereich tendenziell von Umschichtungen innerhalb des Tech-Sektors profitiert./gl/mis

    --- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,36 % und einem Kurs von 153,4 auf Tradegate (17. Juli 2026, 11:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +2,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 170,52 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 192,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +18,46 %/+55,30 % bedeutet.





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