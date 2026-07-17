DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Nordea auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Risikovorsorge für Kreditausfälle der skandinavischen Bank habe die Prognosen nur geringfügig übertroffen, schrieb Marlene Eibensteiner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies habe zu einem um 4 Prozent über den Erwartungen liegenden Nettoergebnis für das zweite Quartal geführt./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 16,97EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Marlene Eibensteiner

Analysiertes Unternehmen: Nordea

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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