DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Nordea auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Risikovorsorge für Kreditausfälle der skandinavischen Bank habe die Prognosen nur geringfügig übertroffen, schrieb Marlene Eibensteiner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies habe zu einem um 4 Prozent über den Erwartungen liegenden Nettoergebnis für das zweite Quartal geführt./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 16,97EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Marlene Eibensteiner
Analysiertes Unternehmen: Nordea
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 19
Kursziel alt: 19
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Marlene Eibensteiner
Analysiertes Unternehmen: Nordea
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 19
Kursziel alt: 19
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte