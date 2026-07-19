SoftBank-Chef Son: Das Zeitalter des Menschen als höchste Lebensform endet

Son sieht KI nicht als kurzfristigen Hype, sondern als fundamentalen Umbau der Weltwirtschaft. Nach seiner Einschätzung könnten KI-Umsätze bis 2040 etwa 20 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Daraus leitete er mögliche jährliche Erlöse von rund 46 Billionen US-Dollar und Gewinne von etwa 23 Billionen US-Dollar ab. Vor diesem Hintergrund seien die hohen Investitionen in Rechenzentren, Chips, Energie und Infrastruktur gerechtfertigt. "Jedes Jahr 5 Billionen US-Dollar oder 800 Billionen Yen – Sie mögen das vielleicht für eine Lüge halten, aber ich bin zuversichtlich, dass es genau so viel kosten wird", sagte Son.

SoftBank-Chef Masayoshi Son verteidigt seine gewaltige KI-Wette mit einer der radikalsten Prognosen der Branche. Auf der SoftBank World 2026 in Tokio sagte er, die Entwicklung künstlicher Intelligenz werde bis 2040 jährlich Investitionen von rund 5 Billionen US-Dollar erfordern. Zweifel an einer möglichen KI-Blase wies Son scharf zurück. "Die Frage, ob KI eine Blase ist, ist absurd. Ich glaube nicht, dass Menschen, die diese Frage stellen, wissen, worum es bei KI eigentlich geht", sagte er.

SoftBank hat seine KI-Offensive in den vergangenen zwei Jahren massiv ausgebaut. Der Konzern investiert Milliarden in Rechenzentren, Robotik und vor allem in OpenAI. Die kumulierten Investitionen in den ChatGPT-Entwickler sollen nach Sons Angaben bis Ende 2026 mehr als 60 Milliarden US-Dollar erreichen. Damit will SoftBank nicht nur an einzelnen KI-Anwendungen verdienen, sondern sich als zentrale Plattform für die nächste technologische Infrastruktur positionieren.

Der Kapitalbedarf ist laut Son nur ein Teil der Herausforderung. Bis 2040 könnten KI-Rechenzentren eine Stromerzeugung von rund 3 Terawatt benötigen. Das entspräche etwa dem 1,8-Fachen des heutigen weltweiten Stromverbrauchs. Zunächst werde Erdgas eine wichtige Rolle spielen, langfristig setzt Son jedoch auf Kernfusion. "Werden wir Solarenergie im Weltraum nutzen, wie Elon Musk sagt? Vielleicht werden wir beides nutzen, aber wenn Sie mich fragen, wird die Kernfusion auf der Erde die günstigere und sauberere Energiequelle sein", sagte er.

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Sons Vision geht weit über heutige Chatbots hinaus. Er erwartet eine Welt mit 100 Billionen KI-Agenten, die selbstständig Entscheidungen treffen, handeln und miteinander kommunizieren. Kritiker verglich er mit Menschen, die einst Autos oder Flugzeuge abgelehnt hätten. "Diejenigen, die KI ablehnen, haben im Grunde ihre eigene Weiterentwicklung abgelehnt", so Son. Sein Schlussbild ist entsprechend drastisch: "Wir werden von einer menschenzentrierten Welt zu einer agentenzentrierten Welt übergehen. Das Zeitalter, in dem der Mensch die höchste Lebensform auf der Erde ist, wird enden. Ob zum Guten oder zum Schlechten – es wird geschehen und lässt sich nicht aufhalten", sagte Son.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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