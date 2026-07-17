Dieser KI-Gigant aus China greift Anthropic und OpenAI an

Nach Angaben des Unternehmens ist Kimi K3 das erste offene Modell seiner Größenklasse. Die vollständigen Modellgewichte sollen bis zum 27. Juli veröffentlicht werden. Das System ist bereits über die Kimi-Plattformen und die Programmierschnittstelle des Unternehmens verfügbar.

Das chinesische KI-Start-up Moonshot, das von Alibaba und Tencent unterstützt wird, hat mit Kimi K3 nach eigenen Angaben das weltweit größte Open-Weight-KI-Modell vorgestellt. Das Modell kann außergewöhnlich große Mengen an Text und Informationen in einer einzigen Anfrage verarbeiten. Es soll komplexe Denkaufgaben, langfristige Programmierprojekte und wissensintensive Anwendungen bewältigen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Leistungsfähigkeit rückt an US-Modelle heran

Moonshot räumt ein, dass Kimi K3 die leistungsstärksten proprietären KI-Modelle noch nicht übertrifft. In der Pressemitteilung heißt es: "Zwar bleibt die Gesamtleistung des Kimi K3 noch hinter den leistungsstärksten proprietären Modellen Claude Fable 5 und GPT 5.6 Sol zurück, doch zeigte er in unserer gesamten Testreihe Leistungen auf Spitzenniveau."

Nach Unternehmensangaben schnitt Kimi K3 bei der Optimierung von Grafikprozessor-Kernen ähnlich stark ab wie Claude Fable 5 und übertraf GPT 5.6 Sol, GPT 5.5 sowie Opus 4.8. Reuters verweist zudem auf externe Tests: Arena.ai setzte das Modell bei der Entwicklung von Weboberflächen auf Platz 1. Vals AI sah Kimi K3 auf Rang 2 hinter Fable 5. Artificial Analysis bescheinigte dem Modell eine Leistung auf dem Niveau aktueller Spitzenmodelle bei komplexen Aufgaben.

Günstige Modelle erhöhen den Wettbewerbsdruck

Reuters sieht in der Vorstellung von Kimi K3 ein weiteres Zeichen dafür, dass chinesische KI-Unternehmen technologisch zu den führenden US-Anbietern aufschließen. Neben Moonshot bringen auch Z.ai und MiniMax leistungsfähige Modelle zu deutlich niedrigeren Kosten auf den Markt.

Lian Jye Su, Chefanalyst bei Omdia, sagte gegenüber Reuters: "Sie lassen sich zu einem Bruchteil der Kosten betreiben, die OpenAI seinen Kunden in Rechnung stellt." Gleichzeitig warnte er: "Die Skala des Kimi K3 bedeutet nicht zwangsläufig, dass man automatisch die beste Leistung erzielt."

Investoren reagieren

Die Ankündigung belastete die Aktien chinesischer KI-Wettbewerber.Die Papiere von Zhipu verloren kurz vor Handelsschluss in Hongkong 27,7 Prozent und MiniMax 16,5 Prozent.

Bloomberg hatte zuletzt berichtet, dass Moonshot rund 2 Milliarden US-Dollar neues Kapital bei einer Bewertung von etwa 30 Milliarden US-Dollar einwerben und einen Börsengang in Hongkong vorbereiten wolle.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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