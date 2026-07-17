JPMORGAN stuft ING GROEP N.V. auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING vor der Berichtssaison der niederländischen Banken von 28,90 auf 31,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie angehoben, was in erster Linie auf wohl höhere Nettozinserträge im Zuge der restriktiveren Geldpolitik im Euroraum zurückzuführen sei, schrieb Delphine Lee in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Expertin verwies auch auf die nach wie vor starke Dynamik im Provisionsgeschäft. Die Aussichten für das zweite Quartal sähen zudem hinsichtlich der Erträge etwas besser aus als am Markt erwartet, und auch die Kostenkontrolle sei gut./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 28,33EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31,30

Kursziel alt: 28,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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