Der nächste wichtige Beschaffungsschritt auf dem Weg zur Produktion!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Vizsla Silver Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Vizsla Silver Corp. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 18.07.2026, 11:20 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Übergang von einem Explorationsunternehmen zu einem produzierenden Bergbauunternehmen zählt zu den anspruchsvollsten Phasen im Lebenszyklus einer Minengesellschaft. Während Bohrergebnisse und Ressourcen die Fantasie der Investoren beflügeln können, sind es letztlich die technischen, finanziellen und operativen Fortschritte, die darüber entscheiden, ob aus einem Projekt tatsächlich eine Mine entsteht.

Genau an diesem Punkt befindet sich derzeit Vizsla Silver Corp. (WKN: A40EG3). Das Unternehmen hat FLSmidth mit acht wesentlichen Anlagenpaketen für die geplante Aufbereitungsanlage seines zu 100 % eigenen Silber-Gold-Projekts Panuco im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa beauftragt. Die Pakete betreffen unter anderem Zerkleinerung, Mahlung, Eindickung, Gegenstromdekantation, Merrill-Crowe-Aufbereitung und Raffination. Zunächst wurde eine begrenzte Vorabfreigabe (Limited Notice to Proceed) erteilt, die frühe Ingenieur- und Beschaffungsarbeiten erlaubt. Die endgültigen Vertragsbedingungen werden noch ausgearbeitet und die formelle Fertigungsfreigabe wird nach Unternehmensangaben in den kommenden Monaten erwartet.

Der Schritt ist ein wichtiger Beschaffungsmeilenstein, jedoch nicht mit einer endgültigen Bau- oder Produktionsentscheidung gleichzusetzen. Diese soll erst nach Abschluss und Prüfung der Detailplanung, tragfähigen Finanzierungsvereinbarungen sowie dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen getroffen werden.

Die Machbarkeitsstudie bildet das wirtschaftliche Fundament

Die im November 2025 von Vizsla Silver Corp. (WKN: A40EG3) veröffentlichte Machbarkeitsstudie weist unter den verwendeten Rohstoffpreisannahmen hohe modellierte Wirtschaftlichkeitskennzahlen aus. Sie bildet die technische und wirtschaftliche Grundlage für die weitere Entwicklung von Panuco. Die wirtschaftliche Modellrechnung basiert ausschließlich auf nachgewiesenen und wahrscheinlichen Erzreserven und unterstellt einen Silberpreis von 35,50 US-Dollar je Unze sowie einen Goldpreis von 3.100 US-Dollar je Unze. Unter diesen Annahmen errechnet sich:

ein Nachsteuer-Kapitalwert (NPV, 5 %) von rund 1,8 Milliarden US-Dollar ,

eine modellierte interne Verzinsung (IRR) von 111 % ,

eine modellierte Amortisationszeit der Netto-Anfangskosten von sieben Monaten nach Produktionsbeginn.

Über die anfängliche Minenlaufzeit von 9,4 Jahren modelliert die Studie eine durchschnittliche jährliche zahlbare Produktion von rund 17,4 Millionen Unzen Silberäquivalent. Die Berechnung basiert auf 35,50 US-Dollar je Unze Silber und 3.100 US-Dollar je Unze Gold.

Damit beschreibt die Studie Panuco als hochgradiges Untertageprojekt mit vergleichsweise niedrigen Netto-Anfangs- und modellierten Betriebskosten. Die Werte hängen unter anderem von Gehalten, Ausbeuten, Kosten, Rohstoffpreisen und Wechselkursen ab.

Vizsla Silver (WKN: A40EG3) erwartet, dass die bei FLSmidth bestellten Maschinen und Anlagenteile nicht teurer werden als in der Machbarkeitsstudie eingeplant.

Quelle: Vizsla Silver Corp.

Die Studie veranschlagt 238,7 Millionen US-Dollar Bruttoinvestitionen vor Produktionsbeginn. Unter Einbeziehung von 62,0 Millionen US-Dollar Vorproduktionskosten und nach Abzug von 127,7 Millionen US-Dollar Vorproduktionserlösen ergeben sich rechnerische Netto-Anfangskosten von 173,0 Millionen US-Dollar. Hinzu kommen über die Minenlaufzeit 287,3 Millionen US-Dollar kumulierte Erhaltungsinvestitionen sowie 37,5 Millionen US-Dollar Schließungskosten.

Ein weiterer Baustein in einer klaren Entwicklungsstrategie

Die aktuelle Meldung reiht sich in eine Serie operativer Fortschritte ein. Am 23. April 2026 vergab Vizsla Silver (WKN: A40EG3) den EPCM-Auftrag für Planung, Beschaffung und Bauleitung an M3 Engineering und einen Vertrag zur detaillierten Minenplanung an Mining Plus. Die endgültigen Bedingungen des EPCM-Vertrags befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch in Ausarbeitung. Am 26. Mai 2026 meldete die mexikanische Tochtergesellschaft zudem eine unbesicherte Betriebsmittelfazilität über 173 Millionen mexikanische Pesos, rund 10 Millionen US-Dollar, mit der staatlich unterstützten Entwicklungsbank FIFOMI. Diese Fazilität unterstützt projektbezogene Betriebs- und Umlaufkosten, ersetzt aber keine vollständige Bau- oder Projektfinanzierung.

Das Management von Vizsla Silver (WKN: A40EG3) arbeitet die typischen Schritte eines Minenentwicklungsprojekts ab. Der derzeitige Status lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Machbarkeitsstudie - abgeschlossen

Detailengineering - in Arbeit

Genehmigungen - teilweise noch ausstehend

Projektfinanzierung - noch abschließend zu strukturieren

Wesentliche Bau- und Lieferverträge - teilweise vergeben, Bedingungen teils noch in Ausarbeitung

Endgültige Bauentscheidung und Errichtung - noch ausstehend

Produktionsaufnahme und Hochlauf - noch nicht erfolgt

Mit fortschreitender Planung können einzelne technische und wirtschaftliche Risiken besser eingeschätzt werden. Operative Fortschritte sind relevant, garantieren aber weder eine planmäßige Umsetzung noch eine spätere Produktion.

Fazit: Das Mosaik fügt sich zusammen

Vizsla Silver (WKN: A40EG3) hat mit der begrenzten Vorabfreigabe für die FLSmidth-Anlagenpakete einen weiteren wichtigen Beschaffungsschritt für das Panuco-Projekt vollzogen. Die frühen Ingenieur- und Beschaffungsarbeiten beginnen somit und die endgültigen Vertragsbedingungen und die formelle Fertigungsfreigabe werden nun angegangen.

Zu den verbleibenden Risiken zählen u.a. die noch ausstehenden Genehmigungen und die endgültige Bauentscheidung, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Bau-, Kostenüberschreitungs- und Hochlaufrisiken. Wir sehen bei Vizsla Silver (WKN: A40EG3) eine interessante Silber-Story mit einem hochgradigen Silber-Gold-Projekt auf dem Weg zu einem Produzenten. Und genau diese Entwicklung weg vom Explorer, hin zum Entwickler und Produzenten ermöglicht Re-Rating-Potenzial.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Tatsachenangaben beruhen auf den nachfolgend genannten öffentlich zugänglichen Quellen. Prognosen, Erwartungen und wertende Einordnungen sind Meinungsäußerungen beziehungsweise zukunftsgerichtete Aussagen und keine überprüften Tatsachen.

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Quellen und Datenstand: Vizsla Silver Corp., Unternehmensmeldungen vom 16.06.2026 (FLSmidth-Anlagenpakete und begrenzte Vorabfreigabe), 26.05.2026 (FIFOMI-Betriebsmittelfazilität), 23.04.2026 (EPCM- und Minenplanungsverträge) sowie Machbarkeitsstudie vom 12.11.2025 mit Stichtag 04.11.2025; SRC-Rohstoff-Reports; eigener Research und redaktionelle Einordnung. Technische Grundlage: NI 43-101-Machbarkeitsstudie, erstellt durch unabhängige Qualified Persons von Ausenco, Mining Plus und SGS; unternehmensseitige technische Prüfung durch Jesus Velador, Ph.D., MMSA QP. Redaktionsstand: 16.07.2026.

Dieser Werbeartikel wurde am 17.07.2026 durch einen freien Journalisten im Auftrag der Swiss Resource Capital AG erstellt. Herausgeber und Verbreiter ist die Swiss Resource Capital AG; redaktionell verantwortlich ist Marc Ollinger.

Wesentliche Risiken: Rohstoffpreis- und Wechselkursvolatilität; Genehmigungs-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Bau-, Kosten-, Hochlauf-, Betriebs-, Standort-, Sicherheits- und ESG-Risiken; Abhängigkeit von Auftragnehmern und Lieferanten. Wesentliche Chancen: erfolgreicher Abschluss von Genehmigung, Finanzierung, Bau und Hochlauf; mögliche günstige Silber- und Goldpreisentwicklung; potenzielle Ressourcenerweiterungen. Chancen und Risiken sind nicht symmetrisch und können bis zum Totalverlust führen.

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Technische Offenlegung nach NI 43-101: Die Machbarkeitsstudie wurde von unabhängigen Qualified Persons bei Ausenco, Mining Plus und SGS erstellt. Die technische und wissenschaftliche Unternehmensoffenlegung wurde gemäß den Unternehmensmeldungen von Jesus Velador, Ph.D., MMSA QP, geprüft und genehmigt.

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