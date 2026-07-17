Truist gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt
CHARLOTTE, N.C., 17. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) hat heute seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt gegeben. Anleger können heute um 8 Uhr ET per Webcast oder Telefon wie folgt an der Live-Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals 2026 teilnehmen:
- Webcast: app.webinar.net/oM9yPobVKXd
- Einwahl: 1-877-883-0383, Passwort 0575894
Die Veröffentlichung der Geschäftszahlen, die Investorenpräsentation einschließlich eines Anhangs zur Überleitung der Non-GAAP-Kennzahlen sowie die Quartalsergebnisübersicht von Truist für das zweite Quartal 2026, die detaillierte Finanztabellen enthält, stehen auf der Investor-Relations-Website von Truist unter https://ir.truist.com/earnings zur Verfügung. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht 30 Tage lang auf der Website zur Verfügung.
Informationen zu Truist
Truist Financial Corporation ist ein zweckorientiertes Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich dafür einsetzt, bessere Lebensbedingungen sowie Gemeinschaften zu inspirieren und aufzubauen. Mit Hauptsitz in Charlotte, North Carolina, verfügt Truist in vielen der stark wachsenden Märkte in den USA über führende Marktanteile und bietet über seine Geschäftsbereiche für Firmenkunden und Privatkunden ein breites Spektrum an Produkten sowie Dienstleistungen an. Dazu gehören Privatkunden- und Kleinunternehmensbanking, Firmenkundengeschäft sowie das Bankgeschäft für Großunternehmen, Investment Banking und Kapitalmärkte, Vermögensverwaltung, Zahlungsverkehr sowie spezialisierte Kreditgeschäfte. Truist gehört zu den zehn größten Geschäftsbanken und wies zum 30. Juni 2026 eine Bilanzsumme von 556 Milliarden US-Dollar aus. Truist Bank, Mitglied der FDIC. Equal Housing Lender (Kreditgeber für gleichberechtigten Zugang zu Wohnraum). Weitere Informationen finden Sie unter Truist.com.
Die Truist Financial Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 46,50EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.