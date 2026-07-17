Truist gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt

CHARLOTTE, N.C., 17. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) hat heute seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt gegeben. Anleger können heute um 8 Uhr ET per Webcast oder Telefon wie folgt an der Live-Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals 2026 teilnehmen:

Webcast: app.webinar.net/oM9yPobVKXd

app.webinar.net/oM9yPobVKXd Einwahl: 1-877-883-0383, Passwort 0575894

Die Veröffentlichung der Geschäftszahlen, die Investorenpräsentation einschließlich eines Anhangs zur Überleitung der Non-GAAP-Kennzahlen sowie die Quartalsergebnisübersicht von Truist für das zweite Quartal 2026, die detaillierte Finanztabellen enthält, stehen auf der Investor-Relations-Website von Truist unter https://ir.truist.com/earnings zur Verfügung. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht 30 Tage lang auf der Website zur Verfügung.