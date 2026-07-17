BERNSTEIN RESEARCH stuft SpaceX auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 239 US-Dollar belassen. Die Probleme beim 13. Starship-Start des Raumfahrt- und KI-Konzerns seien nicht ungewöhnlich, schrieb Douglas S. Harned in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Zeitplan gerate damit nicht durcheinander, höchstens allzu forsche Erwartungen würden nicht bedient. Die Probleme unterstrichen freilich die Komplexität der Aufgaben./mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 07:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 07:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 07:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 07:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,63 % und einem Kurs von 110,4EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 239
Kursziel alt: 239
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 239
Kursziel alt: 239
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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