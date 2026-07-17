VW-Krise bremst Besetzung im Vorstand - Kandidatin von Bosch

Nein, das Gegenteil wird der Fall sein. Ich habe selbst sowas miterlebt in einem anderen Bereich. Ebenfalls Poltik, Gewerkschaft usw. stark. Es war ganz einfach. E Firma wurde verkauft und in verschiedene Firmen/Subfirmen aufgeteilt. Anschließend wurde ausgeschlachtet. Das ist einfacher als viele Leute denken. Es kommt auf das Firmenkonstrukt an. Oftmals wird umfirmiert, danach kommt Kahlschlag. Politik ist absolut keine Hürde. Man siehts doch an der Kohleindustrie, die komplett an Indien ging. Die verantwortlichen Typen wurden dafür belohnt und hunderttausende arbeitslos. Ich sehe das hier als Chance. Wenn man negativ eingestellt ist, kauft man VW Aktien weder für 70, noch für 60, noch für 50, sondern gar nicht.





Wenn Standorte geschlossen werden, weil nicht mehr produziert wird, dann ist Schluss. Was gibts daran nicht zu kapieren? Zudem kommen bald humanoide Roboter, man braucht Menschen nicht mehr. Selbst im Supermarkt sieht man es doch schon. Der Kunde scannt jetzt selbst sein Zeug, irgendwann muß man noch Eintritt zahlen um kaufen gehen zu dürfen.





Man kann keine Standorte erhalten, wenn es keine Abnehmer mehr für die Produkte gibt. Eigentlich darf man sich bei MB bedanken, die Tesla damals den Kredit für 500 Mio. gegeben haben. Die Millionen Fahrzeuge fehlen der deutschen Industrie. Eigentlich spielt es doch überhaupt keine Rolle wie viele Fahrzeuge VW Konzern verkauft, wichtig ist, dass die FIrma Gewinn macht, EPS, nichts weiter. VW ist nicht die Arbeiterwohlfahrt. Aktuell entlässt doch fast jeder Betrieb Mitarbeiter wegen der super Politik hier.





Bei all dem Gejammer muß man dennoch festhalten, dass die neuen Modelle gelungen sind. Man kann nicht sagen, daß der Vorstand oder die Entwicklungsabteilung alles falsch gemacht hat. Zudem hat VW das mit Abstand beste, größte und leistungsfähigste Werkstattnetz. Mit einem VW oder Verbundfahrzeug kann ich überall hin. DIe Leute, die sich Chinamarken gekauft haben, die können in andere Bundesländer fahren und sich an ewig langen Lieferzeiten oder unfassbar hohen Versicherungs- und Wartungskosten erfreuen. Kenne viele Leute, die von Fremdmarken wieder umsteigen. Ist alles bis zu dem Tag toll, bis etwas nicht so funktioniert wie es funktionieren soll. Wenn man VW schlecht findet, kann man aktuell auch super günstig BYD, X... und wie sie alle heissen kaufen. Der ganze Sektor ist gebeutelt. VW ist meiner Meinung nach besser diversifiziert und leistungsfähiger als viele andere Konzerne.