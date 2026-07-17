UBS stuft Totalenergies auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies nach einem Zwischenbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die Indikationen des Ölkonzerns seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Prognose für den Nettogewinn im zweiten Quartal um 15 Prozent reduziert./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 18:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 70,25EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Henri Patricot

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 83

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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