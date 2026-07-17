JPMORGAN stuft NETFLIX COM INC auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 118 auf 85 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Anstieg der Nutzungsdauer von 2 Prozent habe im Wesentlichen seiner Prognose entsprochen, allerdings bestünden Fragen zum Abonnentenwachstum, schrieb Doug Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Prognosen für Umsatz, operatives Ergebnis und Free Cashflow für den Zeitraum 2026 bis 2027 etwas nach unten, glaubt jedoch weiterhin, dass der Streaminganbieter über solides Potenzial für mehrjähriges Wachstum verfügt./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 05:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 05:11 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 05:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 05:11 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,32 % und einem Kurs von 58,28EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Doug Anmuth
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 118
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Doug Anmuth
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 118
Währung: USD
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