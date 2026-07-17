Dividendenkracher mit +5,69 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

freenet gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +7,63 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +5,69 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,04 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in freenet investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +20,91 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. freenet verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +7,63 % Dividendenrendite bietet freenet ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +5,69 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen freenet für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +7,63 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,04. freenet weist eine Marktkapitalisierung von 2,87 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +7,63 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

freenet ist ein deutscher Telekom- und Digital-Lifestyle-Anbieter mit Fokus auf Mobilfunk (v.a. Service-Provider, MVNO), TV/Streaming (waipu.tv) und Internetdienste. Starke Position im deutschen Mobilfunk-Reseller-Markt, enge Partnerschaften mit Netzbetreibern. Konkurrenten: 1&1, Drillisch, Telefonica, Vodafone, Telekom. USP: breite Markenpalette, unabhängige Tarifberatung, starkes TV-Streaming-Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. freenet konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +5,69 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

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freenet Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.07.2026

Die freenet Aktie notiert aktuell bei 24,120€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +0,58 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,140 € entspricht. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +7,63 %, eine Investition von etwa 157.274€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 2,07 +5,08 % +7,63 % 2025 1,970000 +11,30 % +5,46 % 2024 1,770000 +5,36 % +6,97 % 2023 1,680000 +7,01 % +6,63 % 2022 1,570000 0,00 % +6,06 %

Warum freenet für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +7,63 %

Stetiges Dividendenwachstum: +5,69 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 11,04

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 13.107 € 3.000 € 39.319 € 6.000 € 78.637 € 12.000 € 157.274 €

freenet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,21 % 1 Monat -6,34 % 3 Monate -12,88 % 1 Jahr -13,70 %

Informationen zur freenet Aktie

Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,87 Mrd. € wert.

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Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.