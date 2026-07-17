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    Dividenden im Fokus

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    Dividendenkracher mit +5,69 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Dividenden im Fokus - Dividendenkracher mit +5,69 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    freenet ist ein deutscher Telekom- und Digital-Lifestyle-Anbieter mit Fokus auf Mobilfunk (v.a. Service-Provider, MVNO), TV/Streaming (waipu.tv) und Internetdienste. Starke Position im deutschen Mobilfunk-Reseller-Markt, enge Partnerschaften mit Netzbetreibern. Konkurrenten: 1&1, Drillisch, Telefonica, Vodafone, Telekom. USP: breite Markenpalette, unabhängige Tarifberatung, starkes TV-Streaming-Ökosystem.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit freenet nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    freenet gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +7,63 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +5,69 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,04 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in freenet investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +20,91 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    freenet verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert.
    Mit +7,63 % Dividendenrendite bietet freenet ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +5,69 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen freenet für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +7,63 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,04.
    freenet weist eine Marktkapitalisierung von 2,87 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +7,63 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

    Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. freenet konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +5,69 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

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    freenet Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.07.2026

    Die freenet Aktie notiert aktuell bei 24,120 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +0,58 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,140  entspricht. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +7,63 %, eine Investition von etwa 157.274 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 2,07 +5,08 % +7,63 %
    2025 1,970000 +11,30 % +5,46 %
    2024 1,770000 +5,36 % +6,97 %
    2023 1,680000 +7,01 % +6,63 %
    2022 1,570000 0,00 % +6,06 %

    Warum freenet für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +7,63 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +5,69 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 11,04
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Welche Risiken sollten Anleger beachten?

    Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

    Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

    Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital
    1.000 13.107
    3.000 39.319
    6.000 78.637
    12.000 157.274

    freenet

    +0,83 %
    +4,21 %
    -6,34 %
    -12,88 %
    -13,70 %
    +4,45 %
    +20,91 %
    -5,19 %
    +37,07 %
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    freenet Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,21 %
    1 Monat -6,34 %
    3 Monate -12,88 %
    1 Jahr -13,70 %

    Informationen zur freenet Aktie

    Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,87 Mrd. € wert.

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    Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.




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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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