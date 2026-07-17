UBS stuft Santander auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die Autokredit-Verbriefungen der spanischen Großbank im US-Geschäft hätten sich im Juni saisonbedingt verschlechtert, jedoch in geringerem Ausmaß als 2025, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies deute darauf hin, dass die Qualität der zugrundeliegenden Vermögenswerte im Jahresverlauf weitgehend stabil bleiben sollte./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 11:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 11,86EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 12:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ignacio Cerezo

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13,50

Kursziel alt: 13,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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