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    Manz AG: Börsenzulassung widerrufen, Handel am 21.07.2026 ausgesetzt

    Die Manz AG verschwindet vom Kurszettel: Die Frankfurter Wertpapierbörse widerruft die Zulassung der Aktie und beendet den Handel im regulierten Markt.

    Manz AG: Börsenzulassung widerrufen, Handel am 21.07.2026 ausgesetzt
    Foto: Manz AG
    • Die Frankfurter Wertpapierbörse hat die Börsenzulassung der Aktien der Manz AG widerrufen.
    • Der Widerruf tritt mit Ablauf des 21. Juli 2026 in Kraft; der Handel im regulierten Markt wird an diesem Datum eingestellt.
    • Der Beschluss erfolgte auf Antrag des Insolvenzverwalters und des Vorstands der Manz AG.
    • Betroffenes Marktsegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse.
    • Wertpapierkennungen: ISIN DE000A0JQ5U3; WKN A0JQ5U; Börsenkürzel M5Z.
    • Mitteilung veröffentlicht am 17.07.2026 über EQS News; Emittent ist verantwortlich; Sitz der Manz AG: Steigäckerstraße 5, 72768 Reutlingen.

    Der Kurs von Manz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,0739EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,54 % im Minus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,0687EUR das entspricht einem Minus von -7,04 % seit der Veröffentlichung.


    Manz

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    ISIN:DE000A0JQ5U3WKN:A0JQ5U
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