Manz AG: Börsenzulassung widerrufen, Handel am 21.07.2026 ausgesetzt
Die Manz AG verschwindet vom Kurszettel: Die Frankfurter Wertpapierbörse widerruft die Zulassung der Aktie und beendet den Handel im regulierten Markt.
Foto: Manz AG
- Die Frankfurter Wertpapierbörse hat die Börsenzulassung der Aktien der Manz AG widerrufen.
- Der Widerruf tritt mit Ablauf des 21. Juli 2026 in Kraft; der Handel im regulierten Markt wird an diesem Datum eingestellt.
- Der Beschluss erfolgte auf Antrag des Insolvenzverwalters und des Vorstands der Manz AG.
- Betroffenes Marktsegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse.
- Wertpapierkennungen: ISIN DE000A0JQ5U3; WKN A0JQ5U; Börsenkürzel M5Z.
- Mitteilung veröffentlicht am 17.07.2026 über EQS News; Emittent ist verantwortlich; Sitz der Manz AG: Steigäckerstraße 5, 72768 Reutlingen.
Der Kurs von Manz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,0739EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,54 % im Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,0687EUR das entspricht einem Minus von -7,04 % seit der Veröffentlichung.
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