Trump lobt Nvidia und Tesla kurz nach Aktienkäufen

Das geht aus einer Untersuchung von CNN hervor. Demnach identifizierte der Sender mehr als 20 Unternehmen, darunter Nvidia, Tesla und Apple, bei denen Aktienkäufe zeitlich auffällig mit späteren öffentlichen Äußerungen des US-Präsidenten zusammenfielen.

US-Präsident Donald Trump soll wiederholt Unternehmen öffentlich gelobt oder politische Maßnahmen angekündigt haben, die diesen zugutekommen könnten, nur wenige Tage, nachdem Aktien derselben Konzerne für seine Investmentkonten gekauft worden waren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Untersuchung liefert nach Angaben von CNN allerdings keinen Beweis dafür, dass Trump die Aktienkäufe persönlich angeordnet oder politische Entscheidungen mit dem Ziel getroffen habe, den Wert seiner eigenen Beteiligungen zu steigern.

Trumps Vermögenswerte befinden sich CNN zufolge nicht in einem klassischen Blind Trust. Damit bleibt zumindest theoretisch die Möglichkeit bestehen, dass der Präsident Kenntnis darüber haben könnte, welche Wertpapiere seine Vermögensverwalter kaufen und verkaufen.

Nvidia-Käufe vor Regierungsankündigung

Laut den von CNN ausgewerteten Finanzunterlagen wurden für Trumps Investmentkonten Nvidia-Aktien im Wert von 200.000 bis 500.000 US-Dollar gekauft. Nur wenige Tage später veröffentlichte Trump dem Bericht zufolge einen Beitrag auf Truth Social, in dem er ankündigte, seine Regierung werde Genehmigungsverfahren beschleunigen, die Nvidia und vergleichbaren Unternehmen den Bau von KI-Supercomputern in den Vereinigten Staaten erleichtern könnten.

Nvidia ist laut der Untersuchung kein Einzelfall. CNN brachte auch Aktienkäufe von Tesla, Apple und weiteren großen Unternehmen mit späteren öffentlichen Äußerungen Trumps in einen zeitlichen Zusammenhang.

Weißes Haus weist Vorwürfe zurück

Das Weiße Haus bestreitet, dass Trump die Handelsentscheidungen selbst kontrolliert. Sprecherin Anna Kelly erklärte als Reaktion auf die Untersuchung, die betreffenden Vermögenswerte würden in vollständig diskretionär verwalteten Konten gehalten, die von unabhängigen externen Finanzinstituten geführt würden.

Demnach entscheiden professionelle Vermögensverwalter darüber, welche Aktien gekauft oder verkauft werden. Trump selbst habe keine operative Kontrolle über die einzelnen Transaktionen.

Milliarden-Einnahmen aus Krypto-Geschäften

Die neuen Fragen zu Trumps Aktiengeschäften treffen auf eine bereits angespannte Debatte über seine finanziellen Verbindungen zur Kryptoindustrie. Im US-Kongress wird derzeit darüber verhandelt, ob der Clarity Act strengere Regeln für die privaten Geschäftsinteressen hochrangiger Regierungsvertreter enthalten soll.

Ausgelöst dadurch, dass Trumps Finanzoffenlegung für das Jahr 2025 gezeigt hat, dass der US-Präsident bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar mit Geschäften und Beteiligungen im Kryptosektor eingenommen hat. Kritiker sehen darin ein weiteres Beispiel für mögliche Überschneidungen zwischen dem Präsidentenamt und privaten finanziellen Interessen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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