Wacker Neuson Aktie schießt durch die Decke - 17.07.2026

Die Wacker Neuson Aktie kann am heutigen Handelstag um +6,35 % auf 20,950€ zulegen. Das sind +1,250 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,97 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Wacker Neuson Aktie. Nach einem Plus von +0,97 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 20,950€, mit einem Plus von +6,35 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Wacker Neuson ist ein Hersteller von Bau- und Kompaktmaschinen für Bau, GaLaBau und Industrie. Kernprodukte: Verdichtungstechnik, Betontechnik, Kompaktbagger, Radlader, Dumper, Service/Finanzierung. Starke Position im Nischen- und Mietgeschäft, global aktiv mit Fokus Europa/USA. Wichtige Wettbewerber: Wirtgen (John Deere), Bomag, Caterpillar, JCB, Kubota. USP: breite Verdichtungspalette, hohe Spezialisierung, dichtes Händler- und Servicenetz.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Wacker Neuson einen Gewinn von +6,72 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wacker Neuson Aktie damit um +9,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,51 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Wacker Neuson auf -21,21 %.

Während Wacker Neuson heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,26 %.

Wacker Neuson Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,57 % 1 Monat +9,51 % 3 Monate +6,72 % 1 Jahr -16,41 %

Informationen zur Wacker Neuson Aktie

Stand: 17.07.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 70 Mio. Wacker Neuson Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,46 Mrd.EUR € wert.

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Wacker Neuson lifts its 2026 outlook as strong Q2 and H1 results fuel higher revenue and margin ambitions, while disciplined investment and working capital underpin future growth.

Starkes erstes Halbjahr, angehobene Prognose und robuste Finanzkennzahlen: Wacker Neuson schärft seinen Ausblick für 2026 und bestätigt zugleich seine Investitionspläne.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,69 %. Deere notiert im Minus, mit -0,61 %.

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Ob die Wacker Neuson Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Neuson Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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