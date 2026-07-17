JPMORGAN stuft BAYER AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Seine Prognosen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) stünden im Einklang mit dem Marktkonsens, schrieb Richard Vosser in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Zudem dürfte der Pharma- und Agrarchemiekonzern seine Jahresziele bestätigen./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 10:16 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 10:32 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 47,61EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 12:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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