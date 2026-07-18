Falsch verknallt: Interpol knackt Krypto-Wallet von Liebes-Mafia!

Die Krypto-Wallet konnte einem 20-jährigen Verdächtigen zugeordnet werden, der in Thailand festgenommen wurde, wie Interpol mitteilte.

Da ist die Liebe in die Hose gegangen! Interpol hat mit einer großangelegten Ermittlung über 97 Länder hinweg sogenannte Liebes-Scammer ausgehoben. Dabei wurde eine gewaltige Krypto-Wallet der Liebesmafia aufdeckt.

Über einen Zeitraum von zehn Monaten wurden über diese Wallet mehr als 122 Millionen US-Dollar abgewickelt, die mutmaßlich aus Erträgen von Liebesbetrügereien stammen. Dabei wurden die Gelder häufig über Chain-übergreifende Krypto-Swaps (Cross-Chain-Swaps) transferiert, um die finanzielle Spur zu verschleiern. Das heißt, die Betrüger tauchten zunächst in mehere Kryptowährungen um, bis die Token final in ihrer Wallet landeten.

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Die weltweite Razzia "Operation First Light 2026" von Interpol führte zur Festnahme von 5.811 Personen und zur Sicherstellung von Vermögenswerten in Höhe von 293 Millionen US-Dollar. Weltweit konnten mehr als 142.000 Opfer identifiziert werden.

Die zwischen Januar und April durchgeführte Operation zeigt die koordinierten internationalen Bemühungen, kriminelle Netzwerke zu zerschlagen, die digitale Vermögenswerte für Betrugsdelikte missbrauchen.

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Tomonobu Kaya, Direktor des INTERPOL Financial Crime and Anti-Corruption Centre, erklärte:

"Betrugsdelikte durch soziale Manipulation stellen weiterhin eine erhebliche Bedrohung für unsere Gesellschaft dar. Kriminelle Syndikate nutzen die menschliche Psychologie aus, um ihre Opfer zu manipulieren. Kein Land kann sich sicher fühlen, solange nicht alle Staaten in der Lage und entschlossen sind, gemeinsam dagegen vorzugehen."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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