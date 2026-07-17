22,8 Prozent Plus: Darum kennt die PayPal-Aktie gerade kein Halten

Die Community debattiert vor allem den angemessenen Wert des Zahlungsdienstleisters. Ausgangspunkt ist die Einschätzung, dass das erste Angebot von Stripe und Advent vom Verwaltungsrat zu Recht als zu niedrig eingestuft wurde. Mehrere Nutzer verweisen darauf, dass PayPal mit einem KGV auf Basis des Vorjahres von 10,48 und einer Marktkapitalisierung von 43,34 Milliarden Euro im Vergleich zu früheren Bewertungsniveaus und zum strukturellen Wachstum des digitalen Zahlungsverkehrs als unterbewertet wahrgenommen werde. Das Übernahmeinteresse wird daher als Bestätigung dieser Sicht interpretiert.

Die Aktie von PayPal stand in dieser Woche so stark im Fokus wie lange nicht mehr. Ein kolportiertes Übernahmeangebot von Stripe und Advent über rund 53 Milliarden US‑Dollar hat die Fantasie der Anleger geweckt und die Papiere auf Wochensicht um 22,8 Prozent nach oben getrieben. Zwischen Wochentief bei 39,325 Euro und Wochenhoch bei 50,56 Euro lagen heftige Ausschläge, begleitet von einem um rund 20 Prozent erhöhten Handelsvolumen. Im Zentrum der Diskussionen stand die Frage, ob das abgelehnte Angebot von 60,50 US‑Dollar je Aktie nur der Auftakt für ein Bietergefecht ist – oder ob die Rally auf wackeligen Beinen steht.

Positiv hervorgehoben wird, dass das Bieterkonsortium das Vorhaben offenbar professionell mit Banken vorbereitet habe. In den Beiträgen wird auf ein angebliches Finanzierungspaket großer US‑Institute verwiesen; diese Angaben stammen allerdings aus Medienberichten und gelten in der Diskussion ausdrücklich als Insiderinformationen und damit als nicht gesichert. Aus Sicht vieler Foristen signalisiert die Ablehnung des ersten Angebots bei gleichzeitig offengehaltener Verhandlungstür, dass PayPal auf eine Nachbesserung setzt und sich seiner Verhandlungsposition bewusst ist.

Mehrfach wird spekuliert, ein Aufschlag auf 70 bis 75 US‑Dollar je Aktie könnte eine realistische nächste Stufe sein. Einzelne Stimmen fordern sogar Mindestpreise von 80 bis 90 US‑Dollar, begründen dies mit der strategischen Bedeutung von PayPal im globalen Zahlungsverkehr und der Chance, das Unternehmen im Rahmen eines Turnarounds wieder auf einen profitableren Wachstumspfad zu führen. Die Aktie wird in diesem Lager als „spottbillig“ im Verhältnis zum adressierten Markt gesehen. Daraus leitet sich die Erwartung ab, dass entweder ein höheres Gebot oder mittelfristig steigende Kurse im eigenständigen Szenario möglich seien. Das wahrgenommene Chance-Risiko-Profil wird daher von vielen als attraktiv beschrieben, zumal das aktuelle Übernahmeinteresse als eine Art „Sicherung nach unten“ interpretiert wird.

Zwischen Turnaround-Hoffnung und Rückschlagsgefahr

Auf der anderen Seite mahnen mehrere Diskutanten zur Vorsicht. Sie erinnern daran, dass der Markt PayPal „bis vor kurzem“ Kurse unter 40 Euro zugestanden hat. Die jüngste Rally wird daher teilweise als übernahmegetriebener Sondereffekt gesehen, der ohne konkrete Nachbesserung des Angebots schnell wieder verpuffen könnte. Als zentrales Risiko gilt, dass nach der Ablehnung des ersten Angebots keine oder nur eine geringe Erhöhung folgt und der Kurs in Richtung der vorherigen Niveaus zurückfällt. Kursmarken um 45 Euro werden in diesem Zusammenhang als mögliches Rückschlagsziel genannt, ohne dass dies auf gesicherten Prognosen beruht.

Hinzu kommt die Unsicherheit über die operative Entwicklung. In der Community wird darauf hingewiesen, dass die nächsten Quartalszahlen in den Zeitraum einer möglichen Angebotsfrist fallen könnten. Fielen die Zahlen schwach aus, könnte dies die Verhandlungsposition der Aktionäre schwächen und die Bereitschaft erhöhen, ein nur moderat verbessertes Angebot anzunehmen. Umgekehrt würde ein solides Zahlenwerk die Argumentation des Verwaltungsrats stützen, dass PayPal im Rahmen der laufenden Turnaround-Strategie mehr wert ist als das bisher gebotene Volumen.

Ein weiterer Diskussionsstrang dreht sich um mögliche alternative Szenarien. Spekuliert wird, dass andere Interessenten auf den Plan treten könnten, was ein Wettbieten auslösen würde. Konkrete Hinweise darauf gibt es bislang nicht; entsprechende Überlegungen bleiben reine Erwartungshaltung der Community. Ebenso wird diskutiert, ob ein Bieter auch mit einer Beteiligung unterhalb der 100‑Prozent-Schwelle leben könnte und PayPal über ein laufendes Aktienrückkaufprogramm schrittweise enger an sich bindet. Auch dies ist Spekulation und nicht durch Unternehmensangaben gedeckt.

Ausblick: Nächste Woche im Zeichen von Kursmarken und Signalen

Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Marktteilnehmer vor allem auf zwei Ebenen. Charttechnisch gelten das Wochenhoch bei 50,56 Euro als unmittelbarer Widerstand und das Wochentief bei 39,325 Euro als zentrale Unterstützung. Ein nachhaltiger Ausbruch über das Hoch würde aus Sicht vieler Beobachter die Spekulation auf ein höheres Gebot untermauern, während ein Rückfall in Richtung der Unterstützung als Zeichen nachlassender Übernahmefantasie gewertet werden könnte.

Fundamental bleibt entscheidend, ob es neue, bestätigte Informationen zum Übernahmeprozess gibt. Jede offizielle Stellungnahme von PayPal, Stripe oder Advent zu einer möglichen Nachbesserung dürfte den Kurs maßgeblich beeinflussen. Zudem rückt der Kalender für die nächsten Quartalszahlen in den Fokus, da die Community diese als möglichen Katalysator für die Bewertung des Unternehmens und die Verhandlungsdynamik sieht. Bis dahin dürfte die PayPal-Aktie anfällig für schnelle Richtungswechsel bleiben – zwischen der Hoffnung auf einen lukrativen Deal und der Sorge vor einer Rückkehr in die Kursregionen vor dem Übernahmegerücht.

PayPal Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +22,8 % Wochenhoch / Wochentief 50,56€ / 39,325€ KGV (Vorjahr) 10,48 Marktkapitalisierung 43,34 Mrd.EUR

Stand: 17.07.2026, 13:15 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 50,56€ und das Wochentief bei 39,325€ die zunächst wichtigsten Marken.