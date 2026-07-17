London
Andy Burnham neuer Vorsitzender der britischen Labour-Partei
Für Sie zusammengefasst
- Andy Burnham ist neuer Vorsitzender der Labourpartei
- Ehemaliger Bürgermeister von Greater Manchester
- Von König Charles III am Montag zum Premier gekürt
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX) - Andy Burnham ist zum neuen Vorsitzenden der britischen Regierungspartei Labour ernannt worden. Am Montag wird der frühere Bürgermeister von Greater Manchester von König Charles III. zum Premierminister gekürt./mj/DP/men
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