ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt SpaceX auf 'Outperform' - Ziel 239 Dollar
- Bernstein bestätigt Outperform mit Kursziel 239
- Probleme beim 13. Starship-Start nicht ungewöhnlich
- Fehler betonen die hohe Komplexität der Aufgaben
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 239 US-Dollar belassen. Die Probleme beim 13. Starship-Start des Raumfahrt- und KI-Konzerns seien nicht ungewöhnlich, schrieb Douglas S. Harned in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Zeitplan gerate damit nicht durcheinander, höchstens allzu forsche Erwartungen würden nicht bedient. Die Probleme unterstrichen freilich die Komplexität der Aufgaben./mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 07:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 07:25 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,47 % und einem Kurs von 110,6 auf Tradegate (17. Juli 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -17,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -37,95 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 835,88 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +90,56 %/+131,40 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 239 US-Dollar
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Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
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Bei der FCC hat SpaceX beantragt eine Million Rechenzentren im All zu stationieren - dass ist übrigens immer Temporär in den Höhen von 500 bis 2000km wie beantragt. Ohne Korrektur erfolgt Verglühen.
Falls Rechenzentren im All mehr als nur ein Betrug an Aktionären durch SpaceX sind - ergibt sich zwangsläufige eine starke Beschädigung der Ozonschicht.
Elon Musk und andere übernehmen jetzt die Zerstörung der Ozonschicht. Die Welt hat sich auf das Verbot von FCKWs (Fluorkohlenwasserstoffe) geeinigt (Montreal-Protokoll 1987) und damit die Ozonschicht gerettet.
Dieses Mal, in einer korrupten Welt, gelingt es womöglich nicht erneut. Satelliten im All zeigen bereits jetzt die Zerstörung – Rechenzentren im All zerstören beim Wiedereintritt die Ozonschicht zuverlässig.
Die mehr als 10.000 Starlink Satelliten haben alle eine begrenzte Lebensdauer ca. 5 Jahre, die ersten verglühen jetzt schon. Übrig bleiben winzige Metallpartikel (Nanopartikel) wie Aluminiumoxyd und andere ca. 30 kg pro Satellit – allesamt Aerosole die 10 bis 30 Jahre in der Stratosphäre verbleiben.
In 2022 waren es etwa 40 Tonnen. Diese Partikel bieten Oberflächen für chemische Reaktionen. Sie sind Katalysator für chemische Prozesse die Ozon zerstören. Neben den Satelliten verursachen auch die Trägerraketen beim Wiedereintritt verschiedene Metallpartikel darunter Aluminiumlegierungen.
Eine einzige Falcon-9 Oberstufe setzt etwa 30 kg Lithium frei, soviel wie auf natürliche Weise in mehreren hundert Jahren nicht dorthin gelangt. Ein chemische Abbau der Ozonschicht erfolgt durch Chlor- und Wasserstoffverbindungen die Ozonmoleküle aufspalten. Aluminiumoxide in der Atmosphäre reagieren zwar nicht direkt mit Ozonmolekülen. Sie lösen allerdings chemische Reaktionen zwischen Ozon und Chlor aus, die das stratosphärische Ozon zerstören.
Aluminiummoleküle werde dabei nicht verbraucht und können jahrzehntelang Schaden anrichten. Inaktive Chlorverbindungen in der Stratosphäre lagern sich an den Aluminiumoxidpartikeln an und werden aktiv es entsteht Chlorgas und Salpetersäure, Sonnenlicht lässt Chlorgas in Chlor zerfallen welches das Ozonmoleküle zerstört.
Auch die Raketen selbst sind beteiligt, Chlor- und Wasserstoffverbindungen sind Bestandteile von Festtreibstoffen der Raketenbooster.
Auch der Raketenruß absorbiert Sonnenlicht und hemmt die Ozonbildung.
China und andere private Firmen planen, herausgefordert durch Musk, unzählige neue Satelliten.
Rechenzentren im Weltall – in der Größenordnung wie SpaceX es plant – zerstören die Ozonschicht - nach Ablauf der Nutzungsdauer treten diese Rechenzentren in die Erdatmosphäre ein und verglühen zum größten Teil – es bleiben unzählige Partikel (Metalle, Silizium etc.) die dann die Ozonschicht zerstören. Rechenzentren im All können nicht repariert werden, schon einzelne Defekte machen sie komplett nutzlos. Die chemischen Reaktionen mit den winzigen Metallpartikel in der Atmosphäre sind unvermeidlich.
SpaceX reichte am 02.02.2026 bei der FCC einen Antrag für 1 Million Satelliten-Rechenzentren in der Umlaufbahn ein. Der angegeben Höhenbereich ist 500 bis 2000 km im Low Earth Orbit (LEO). Ohne Antrieb wird in diesem Bereich mit der Zeit alles in die tiefe Atmosphäre gezogen und verglüht teilweise. Im geostationären Orbit (GEO) in 35.786 km Höhe gibt es keine bremsende Atmosphäre mehr. Satelliten in einer Höhe ab 35.786 km werden am Ende ihrer Lebensdauer in sogenannte "Friedhofsbahnen" (noch weiter draußen) manövriert und würden keinen weiteren Schaden an der Ozonschicht verursachen.
Jüngste sinnlose Elon-Karotte: wir machen jetzt ein LEO auf 325 km Höhe, um die Pingzeiten zu reduzieren, und natürlich 100'000 davon (FCC-filing). Schon auf dem bisher von Starlink benutzten LEO in ca. 550 km Höhe halten die Satelliten nur 5 Jahre, weil sie durch die Restatmosphäre abgebremst werden und irgendwann keinen Treibstoff mehr haben, um den resultierenden Höhenverlust auszugleichen. Bei 100k Satelliten müssten also täglich (!) 54 Satelliten ersetzt werden. Nun ist aber der Druck auf 325 km Höhe ca. 35x höher als auf 550 km (Info: Gemini), die Satelliten würden also noch wesentlich schneller in die Erdatmosphäre stürzen. Und das ganze würde nur grob 2 ms Pingzeit einbringen...
Du stehst aber ansonsten schon mit beiden Beinen fest auf der Erdoberfläche?