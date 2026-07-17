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    AKTIE IM FOKUS 3

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    SMA Solar überzeugt mit optimistischerem Jahresausblick

    Für Sie zusammengefasst
    • SMA-Aktien schnellen nach verbessertem Ausblick
    • Analysten erhöhen Kursziele und Kaufempfehlung
    • SMA hebt Umsatz und Gewinnprognose für 2026 an
    AKTIE IM FOKUS 3 - SMA Solar überzeugt mit optimistischerem Jahresausblick
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    (neu: Kursentwicklung, weitere Analystenstimme)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Getrieben von einem optimistischeren Jahresausblick haben die Aktien von SMA Solar am Freitag nach dem Rückschlag seit der Wochenmitte wieder den Vorwärtsgang eingelegt. In der Spitze schnellten die Papiere des Herstellers von Wechselrichtern und Energiemanagementlösungen bis auf 66,85 Euro und damit auf ein Hoch seit Anfang Juni nach oben. Zuletzt betrug das Kursplus noch 12,2 Prozent auf 65,30 Euro.

    Nachdem der Kurs tags zuvor fast bis an die 21-Tage-Linie korrigiert hatte, rückt nun wieder das Hoch seit Herbst 2023 aus dem Mai bei 70,70 Euro in den Fokus. Das Rekordhoch von 112,70 Euro aus dem Juli 2023 ist aber noch weit entfernt.

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    SMA Solar hob am Donnerstagabend nach Handelsschluss die Umsatz- und die Gewinnprognose für 2026 an und verwies dabei auf ein insgesamt verbessertes Marktumfeld, eine weiterhin positive operative Entwicklung im zweiten Halbjahr sowie eine gegenüber den ursprünglichen Annahmen günstigere Wechselkursentwicklung. Obendrein profitierte das Unternehmen von der Rückzahlung von US-Zöllen und der Auflösung von Wertberichtigungen auf Vorräte.

    Für Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies blickt SMA auf ein hervorragendes erstes Halbjahr zurück; das Unternehmen liefere. Wichtig sei auch, dass noch keine Auftragszahlen für das zweite Quartal bekannt seien: "Wir gehen jedoch davon aus, dass diese für das Large-Scale-Segment so hoch wie nie zuvor ausfallen werden."

    Zudem blieben die Perspektiven für das zweite Halbjahr dank der soliden Nachfrage im BESS-Bereich solide. Damit sind große Batteriespeichersysteme gemeint. Möglicherweise könne SMA auch von einem Verbot chinesischer Wechselrichter und Batteriespeicher in den USA und der Europäischen Union profitieren, ergänzte Hesse, der seine Kaufempfehlung bekräftigte.

    Deutsche-Bank-Analystin Olivia Pulvermacher stufte die Aktien nun auch auf "Buy" hoch und schrieb von einer wieder attraktiveren Anlagestory bei gleichzeitig sinkenden Risiken. Unter anderem das strukturelle Wachstum bei Batteriespeichern bilde eine starke Basis für eine Neubewertung. Mit ihrem neuen Kursziel von 75 Euro traut sie SMA noch weitere Kursgewinne von knapp 15 Prozent zu.

    Im laufenden Jahr haben die SMA-Aktien bereits fast 92 Prozent zugelegt und steuern damit auf eine Verdopplung ihres Werts zu. Kurz nach Vorlage der Jahreszahlen Anfang März ging es für die Papiere deutlich aufwärts, im Juni folgte dann eine Korrektur bis auf 46,22 Euro. Hiervon hat sich der Kurs aber schon wieder um gut 41 Prozent erholt./mis/zb/niw/mis

    SMA Solar Technology

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 65,00 auf Tradegate (17. Juli 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +20,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 2,27 Mrd..

    SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von -22,90 %/+34,16 % bedeutet.





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