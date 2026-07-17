DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SMA Solar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 44 auf 75 Euro angehoben. "Die Sonne scheint wieder", schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Eckdaten des Wechselrichterherstellers zum zweiten Quartal. Die Anlagestory werde attraktiver und Risiken würden sinken. Unter anderem das strukturelle Wachstum bei Batteriespeichern bilde eine starke Basis für eine Neubewertung./niw/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 65,00EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Olivia Pulvermacher
Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 44
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Olivia Pulvermacher
Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 44
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte