Airbus erhält Milliardenaufträge aus China

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 192,2 auf Tradegate (17. Juli 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -1,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,54 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 152,36 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 221,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +3,49 %/+24,19 % bedeutet.