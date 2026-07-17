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    ROUNDUP

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    Airbus erhält Milliardenaufträge aus China

    Für Sie zusammengefasst
    • Airbus festigt Stellung auf dem chinesischen Markt
    • Großraum- und Schmalrumpfjets für Shenzhen Airlines
    • Bestellungen im Wert von rund 17,8 Milliarden US-Dollar
    ROUNDUP - Airbus erhält Milliardenaufträge aus China
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Airbus festigt mit Milliardenaufträgen seine Stellung auf dem chinesischen Flugzeugmarkt. So bestellen die Fluggesellschaften Air China und Hainan Airlines beim weltgrößten Flugzeugbauer zahlreiche Großraum- und Schmalrumpf-Jets.

    Airbus erhielt laut einer Mitteilung an die Börse in Shanghai einen Auftrag über 15 Großraumflugzeuge des Typs A350-900 sowie 40 Maschinen der A320neo-Reihe für die Air-China-Tochter Shenzhen Airlines. Der Gesamtwert laut Listenpreisen beläuft sich demnach auf rund 12,4 Milliarden US-Dollar (10,8 Mrd Euro). Hainan bestellte zudem 40 A329neos für rund 5,4 Milliarden Dollar. Bei großen Flugzeugbestellungen sind in der Regel deutliche Rabatte üblich./mis/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 192,2 auf Tradegate (17. Juli 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -1,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 152,36 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 221,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +3,49 %/+24,19 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke kurzfristige Schwankungen der Airbus-Aktie (Verluste von rund 8–10% binnen weniger Tage), bestehende Short-Positionen, Diskussionen um einen Widerstand bei 200 €, Vorschläge für einen Dip-Kauf um 160 €, sowie gegensätzliche Einschätzungen zu kurzfristigen Kursverlusten versus längerfristigen Gewinnen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Airbus eingestellt.

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    dpa-AFX
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