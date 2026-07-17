JPMorgan senkt Ziel für Netflix auf 85 Dollar - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,60 % und einem Kurs von 58,10 auf Tradegate (17. Juli 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -12,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,57 %.

Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 245,28 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 110,00USD was eine Bandbreite von +47,21 %/+90,51 % bedeutet.