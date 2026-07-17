ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Netflix auf 85 Dollar - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Kursziel für Netflix von 118 auf 85
- Nutzungsdauer +2 Prozent im Rahmen der Prognose
- Prognosen 2026-27 für Umsatz, EBIT und FCF gesenkt
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 118 auf 85 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Anstieg der Nutzungsdauer von 2 Prozent habe im Wesentlichen seiner Prognose entsprochen, allerdings bestünden Fragen zum Abonnentenwachstum, schrieb Doug Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Prognosen für Umsatz, operatives Ergebnis und Free Cashflow für den Zeitraum 2026 bis 2027 etwas nach unten, glaubt jedoch weiterhin, dass der Streaminganbieter über solides Potenzial für mehrjähriges Wachstum verfügt./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 05:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 05:11 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,60 % und einem Kurs von 58,10 auf Tradegate (17. Juli 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -12,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 245,28 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 110,00USD was eine Bandbreite von +47,21 %/+90,51 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 85 US-Dollar
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Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061
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So ist es meist. Gehen die Kurse nach oben, wird mehr diskutiert (Euphorie), gehen die Kurse runter, oder bewegen sich nicht in dem Tempo wie erhofft, dann wird's ruhig im Forum (Depression). Stürzen die Kurse, herrscht Hektik auch im Forum. Meine Beobachtung.
Kann gut sein dass Netflix/Paramount auch pokern.
Ich sehe es mal so aus Netflix Sicht, sollen die sich krass verschulden und das kaufen, und wir kaufen dann in 5 Jahren einfach den insolventen Laden Paramount zum halben Preis auf.
Wenn ich das richtig zähle, jetzt 10 Wochen schwarze Kerzen und im Minus, nachdem die 106 gerissen wurden.