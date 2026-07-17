Verbände fordern Nachbesserungen beim Pressekartellrecht

BERLIN (dpa-AFX) - Die großen deutschen Verlegerverbände halten die von der Bundesregierung geplante Reform des Wettbewerbsrechts für unzureichend. Man fordere Nachbesserungen an der geplanten 12. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), teilten der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) sowie der Medienverband der freien Presse (MVFP) mit. Die vorgesehenen Änderungen würden den Herausforderungen der Branche im digitalen Wettbewerb nicht ausreichend Rechnung tragen.

Der Gesetzentwurf, den das Bundeskabinett auf den Weg gebracht hat, sieht bereits Erleichterungen für die wirtschaftliche Zusammenarbeit von Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen vor. Solche Kooperationen sollen künftig leichter möglich sein, wenn sie der Stärkung der wirtschaftlichen Basis im Wettbewerb mit anderen Medienangeboten dienen. Redaktionen bleiben davon ausgenommen.