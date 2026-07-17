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    Aurra Markets auf der Money Expo Abu Dhabi als „Top Low Spread Forex Broker 2026" ausgezeichnet

    ABU DHABI, VAE, 17. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Aurra Markets, eine schnell wachsende Multi-Asset-Handelsplattform, erhielt auf der Money Expo Abu Dhabi die offizielle Auszeichnung als „Top Low Spread Broker 2026". Die Auszeichnung wurde dem Broker am 9. Juli im Rahmen einer Zeremonie im ADNEC Centre überreicht und markiert einen wichtigen Meilenstein in der Ausrichtung des Unternehmens auf die Bereitstellung von Handelsbedingungen auf institutionellem Niveau.

    Aurra Markets Receiving Top Low Spread Broker Award in Money Expo Abu Dhabi 2026

    Spreads bei Aurra Markets: Institutionelle Kursgestaltung ab 0,0 Pips

    Die Auszeichnung als „Top Low Spread Broker 2026" spiegelt den Fokus von Aurra Markets auf Preiseffizienz und technische Leistungsfähigkeit wider. In aktiven Finanzmärkten ist die Minimierung der Handelskosten für Privatanleger und institutionelle Händler von entscheidender Bedeutung. Durch die Optimierung seiner Liquiditätspools und Investitionen in fortschrittliche Preisbildungstechnologie bietet Aurra Markets Händlern Roh-Spreads ab 0,0 Pips. Diese Auszeichnung unterstreicht die Kernphilosophie des Brokers: Kunden ein transparentes, kosteneffizientes Handelsumfeld zu bieten und dabei die Ausführungsgeschwindigkeit sowie die Plattformstabilität zu gewährleisten.

    Hochgeschwindigkeits-MT5-Ausführung für Forex- und CFD-Händler

    „Wir fühlen uns geehrt, diese Anerkennung auf einer bedeutenden Finanzmesse im MENA-Raum zu erhalten", erklärte ein leitender Sprecher von Aurra Markets. „Diese Auszeichnung bestätigt unsere Investitionen in die Infrastruktur, die darauf abzielen, die Handelskosten für unsere Kunden zu senken. Das Angebot niedriger Spreads ist fester Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit. In Kombination mit unserer MT5-Ausführungsgeschwindigkeit von 12 ms und strengen Risikomanagement-Protokollen bieten wir Forex- und CFD-Händlern die nötige Stabilität, um makroökonomische Veränderungen mit Zuversicht zu handeln."

    Effiziente Ein- und Auszahlungen über die Aurra Wallet

    Über niedrige Handelskosten hinaus bieten wir schnelle Ein- und Auszahlungslösungen. Kunden können ihre Gelder über die Aurra Wallet verwalten. Die Nutzung dieses einheitlichen Systems ermöglicht eine gut organisierte Vermögensverwaltung und einen schnellen Marktzugang.

    Ausbau der preisgekrönten Handelsdienstleistungen auf der globalen Bühne

    Die Auszeichnung auf der Money Expo Abu Dhabi 2026 untermauert die strategische Vision von Aurra Markets für eine kontinuierliche Expansion in internationalen Finanzzentren. Der Broker ist weiterhin bestrebt, seine Preismodelle zu verfeinern und hohe operative Standards in der Online-Handelsbranche aufrechtzuerhalten.

    Informationen zu Aurra Markets

    Aurra Global Markets Limited ist von der Finanzdienstleistungskommission von Mauritius (FSC) unter der Lizenznummer GB25204837 zugelassen und reguliert. Aurra Markets stellt einer globalen Gemeinschaft von Händlern die direkte Infrastruktur und die technischen Ressourcen zur Verfügung, die sie für den Handel auf dynamischen Finanzmärkten benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.aurra.markets.

    Aurra Markets Logo in Black with White Background

     

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