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    Neun Tote bei iranischem Angriff auf irakische Kurdenregion

    Für Sie zusammengefasst
    • Neun Mitglieder von Komala durch Raketen getötet
    • Komala Hauptquartier bei Sulaimanija getroffen
    • Acht Drohnen über Erbil abgefangen ohne Verletzte
    Neun Tote bei iranischem Angriff auf irakische Kurdenregion
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    SULAIMANIJA (dpa-AFX) - Bei einem mutmaßlich iranischen Raketenangriff im Irak sind nach kurdischen Angaben neun Menschen getötet worden. Wie ein Mitglied der iranisch-kurdischen Oppositionsgruppe Komala der dpa mitteilte, wurden deren Hauptquartier nahe der Stadt Sulaimanija in der autonomen irakischen Provinz Kurdistan von sechs ballistischen Raketen getroffen. Dabei seien neun Mitglieder der Gruppe getötet worden. Zudem seien mehrere Feuer ausgebrochen. Es werde befürchtet, dass die Zahl der Toten noch steige. Aus dem Iran gab es zunächst keine Bestätigung für den Vorfall.

    Nach Angaben der Anti-Terror-Behörde in der autonomen irakischen Kurdenregion wurden zudem acht Drohnen über der Provinzhauptstadt Erbil abgefangen. Verletzte oder Tote soll es dabei aber nicht gegeben haben./cmy/DP/men






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