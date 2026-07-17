Geringere Katastrophenschäden
Versicherer Travelers legt zu
- Gewinn auf 2,2 Mrd USD gestiegen gegenüber Vorjahr
- Katastrophenschäden sanken auf 518 Mio USD deutlich
- Mehr als 1,5 Mrd an Aktionäre, 1,3 Mrd Aktienrückkäufe
NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Schadenversicherer Travelers hat dank geringerer Katastrophenschäden mehr verdient als im Vorjahr. Unter dem Strich lag der Gewinn bei 2,2 Milliarden US-Dollar (rund 1,9 Mrd Euro), nach 1,5 Milliarden Dollar im Vorjahr, wie das Unternehmen am Freitag in New York mitteilte. Dabei lagen die Katastrophenschäden bei 518 Millionen Dollar und damit deutlich niedriger als die 927 Millionen Dollar aus dem Vorjahr. Analysten hatten hier mit gut doppelt so hohen Belastungen gerechnet. Zudem profitierte das Unternehmen von höheren Netto-Anlageerträgen.
Dagegen verharrten die Nettoprämieneinnahmen mit 11,5 Milliarden Dollar auf dem Vorjahresniveau, fielen aber ebenfalls etwas besser aus, als von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten erwartet hatten. Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich um 6,7 Prozentpunkte auf 83,6 Prozent.
Im Quartal ließ Travelers mehr als 1,5 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurückfließen, davon 1,3 Milliarden Dollar über Aktienrückkäufe./nas/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Travelers Companies Aktie
Die Travelers Companies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 302 auf Tradegate (17. Juli 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Travelers Companies Aktie um +3,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,20 %.
Die Marktkapitalisierung von Travelers Companies bezifferte sich zuletzt auf 64,22 Mrd..