ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel 75 Euro
- Deutsche Bank stuft SMA Solar von Hold auf Buy hoch
- Kursziel angehoben von 44 auf 75 Euro in Studie
- Wachstum bei Batteriespeichern stützt Neubewertung
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat SMA Solar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 44 auf 75 Euro angehoben. "Die Sonne scheint wieder", schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Eckdaten des Wechselrichterherstellers zum zweiten Quartal. Die Anlagestory werde attraktiver und Risiken würden sinken. Unter anderem das strukturelle Wachstum bei Batteriespeichern bilde eine starke Basis für eine Neubewertung./niw/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 65,00 auf Tradegate (17. Juli 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +20,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,03 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 2,22 Mrd..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von +15,18 %/+35,41 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 75 Euro
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Eine weitere gute Perspektive für SMA:
Berichten zufolge bereiten US-Behörden ein Importverbot vor allem für chinesische Wechselrichter vor, wovon westliche Anbieter wie SMA Solar laut Jefferies profitieren. RBC-Analyst Christopher Dendrinos sieht für Enphase und Solaredge zunächst nur begrenzte Auswirkungen und erwartet stärkere Effekte erst bei einem ähnlichen EU-Verbot.
vor 28 MinKurznachricht
Bericht
EU stoppt Förderung von Energieprojekten mit chinesischen Wechselrichtern
https://www.welt.de/politik/ausland/article69ea4497c4c1fb99d23d95b8/bericht-eu-stoppt-foerderung-von-energieprojekten-mit-chinesischen-wechselrichtern.html