Deutsche Bank Research hebt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel 75 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 65,00 auf Tradegate (17. Juli 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +20,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,03 %.

Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 2,22 Mrd..

SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von +15,18 %/+35,41 % bedeutet.