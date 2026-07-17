Cadence Design Systems Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 17.07.2026

Mit einer Performance von -4,75 % musste die Cadence Design Systems Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Cadence Design Systems Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,04 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,75 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Cadence Design Systems ist ein führender EDA-Anbieter für die Entwicklung von Halbleitern und elektronischen Systemen. Hauptprodukte: Design- und Verifikationssoftware, IP-Blöcke, System- und Packaging-Lösungen. Starke Marktstellung neben Synopsys und Siemens EDA. USPs: breite IP-Bibliothek, enge Kundenintegration, KI-gestützte Design-Optimierung und tiefe Verankerung in High-End-Chipdesigns.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Cadence Design Systems-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +21,21 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,55 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,93 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Cadence Design Systems einen Anstieg von +17,76 %.

Während Cadence Design Systems deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,64 %.

Cadence Design Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,55 % 1 Monat -9,93 % 3 Monate +21,21 % 1 Jahr +17,80 %

Informationen zur Cadence Design Systems Aktie

Stand: 17.07.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 276 Mio. Cadence Design Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 84,95 Mrd.EUR € wert.

Rapidus Corporation and Cadence (Nasdaq: CDNS) today announced a collaboration to advance agentic AI for advanced-node system-on-chip (SoC) design by integrating the Cadence InnoStack AI Super Agent into the Rapidus AI-Agentic Design Solution …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Synopsys, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,88 %.

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Ob die Cadence Design Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cadence Design Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.