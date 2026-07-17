Börsen Update Europa - 17.07. - ATX schwach -1,40 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:51) bei 31.765,31 PKT und fällt um -0,66 %. Top-Werte: RENK Group +3,84 %, HENSOLDT +3,68 %, K+S +3,54 % Flop-Werte: AIXTRON -5,06 %, SILTRONIC AG -4,94 %, SUESS MicroTec -4,84 %

Der DAX steht aktuell (13:59:44) bei 24.788,75 PKT und fällt um -0,38 %. Top-Werte: Rheinmetall +2,75 %, Deutsche Telekom +2,28 %, E.ON +1,67 % Flop-Werte: Infineon Technologies -2,94 %, Siemens -1,92 %, Commerzbank -1,88 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.778,23 PKT und fällt um -0,21 %.

Top-Werte: HENSOLDT +3,68 %, Draegerwerk +3,02 %, Deutsche Telekom +2,28 %

Flop-Werte: PVA TePla -6,54 %, AIXTRON -5,06 %, SILTRONIC AG -4,94 %

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Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.226,07 PKT und fällt um -0,54 %.

Top-Werte: Rheinmetall +2,75 %, ENI +2,55 %, Enel +2,37 %

Flop-Werte: Prosus Registered (N) -4,49 %, Infineon Technologies -2,94 %, Siemens -1,92 %

Der ATX steht aktuell (13:59:50) bei 6.372,26 PKT und fällt um -1,40 %.

Top-Werte: Oesterreichische Post +2,03 %, Verbund Akt.(A) +1,33 %, EVN +1,21 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -4,26 %, Raiffeisen Bank International -2,25 %, voestalpine -2,06 %

Der SMI steht aktuell (13:59:51) bei 14.309,57 PKT und steigt um +0,18 %.

Top-Werte: Partners Group Holding +3,34 %, Swisscom +2,78 %, Swiss Re +2,37 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -1,03 %, UBS Group -0,77 %, Sika +0,03 %

Der CAC 40 steht bei 8.324,37 PKT und verliert bisher -0,24 %.

Top-Werte: ORANGE +2,94 %, Thales +2,36 %, Carrefour +1,76 %

Flop-Werte: STMicroelectronics -3,70 %, Renault -1,72 %, LEGRAND -1,69 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.132,20 PKT und fällt um -0,83 %.

Top-Werte: Getinge (B) +9,42 %, Assa Abloy Registered (B) +4,13 %, Essity Registered (B) +3,71 %

Flop-Werte: Sandvik -8,26 %, SKF (B) -4,77 %, Swedbank Shs(A) -3,00 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.110,00 PKT und fällt um -1,29 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +0,13 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,13 %, Coca-Cola HBC -0,26 %

Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -4,51 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -3,62 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -3,12 %