Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin fällt unter 64.000 USD – Krypto-Markt vor turbulentem Wochenende - 17.07.26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,83 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 64.014,50USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -1,37 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,24 %, Solana SOL/USD änderte sich um -0,60 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -1,41 %, ETH/USD um +2,41 %, SOL/USD um -2,91 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -1,19 %.
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