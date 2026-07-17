Bitcoin fällt unter 64.000 USD – Krypto-Markt vor turbulentem Wochenende - 17.07.26

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,83 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 64.014,50USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -1,37 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,24 %, Solana SOL/USD änderte sich um -0,60 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -1,41 %, ETH/USD um +2,41 %, SOL/USD um -2,91 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -1,19 %.

Schreibe Deinen Kommentar