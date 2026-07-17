Dieser Seltene-Erden-Deal mit dem Pentagon löst eine heftige Debatte aus

Die Aktie von Lynas schloss in Australien am Freitag mit einem Minus von 2,22 Prozent bei 15,89 Australischen Dollar.

Der australische Seltenerd-Produzent Lynas Rare Earths gerät in Malaysia wegen seines Liefervertrags mit dem US-Verteidigungsministerium unter politischen Druck. Ein Sonderausschuss des malaysischen Parlaments überprüfte am 16. Juli die Rolle des Unternehmens in der amerikanischen Verteidigungslieferkette, wie Bloomberg berichtete. An der Anhörung nahmen Vertreter von Ministerien, Nichtregierungsorganisationen und Führungskräfte von Lynas teil.

Sorge um Außenpolitik und Rohstoffstrategie

Auslöser der Prüfung ist ein verbindlicher Vorvertrag, den Lynas in diesem Jahr mit dem Pentagon geschlossen hat. Das Unternehmen soll über vier Jahre Seltenerdoxide liefern. Lynas zählt neben einem weiteren Konzern zu den wenigen großen Produzenten außerhalb Chinas. Das Unternehmen betreibt eine Mine und Aufbereitungsanlage in Westaustralien sowie eine Anlage in Malaysia. Zudem plant es den Bau einer Magnetfabrik.

Mehr als 20 Organisationen der malaysischen Zivilgesellschaft, darunter Greenpeace Malaysia, hatten das Parlament zuvor zu einer strengeren Kontrolle der heimischen Lieferkette für Seltene Erden aufgefordert. Die Gruppe lehnt den Liefervertrag mit dem Pentagon ab. Sie verweist dabei auf die militärische Unterstützung der Vereinigten Staaten für Israel im Gaza-Krieg.

Ausschuss fordert schnelle Klarstellung

Nach Angaben des Parlaments sollte die Anhörung die Auswirkungen des Abkommens prüfen. Der Ausschuss erklärte, der Vertrag werde als möglicher Faktor gesehen, der Malaysias Ansehen als konsequenter Unterstützer Palästinas beeinflussen könne.

Das Gremium empfiehlt der Regierung deshalb eine klarere Politik für ausländische Investitionen. Sie soll die nationalen Interessen und die staatliche Souveränität schützen. Außerdem fordert der Ausschuss, dass die Regierung innerhalb von zwei Wochen eine offizielle Position zu dem Liefervertrag veröffentlicht.

Strategischer Rohstoff im geopolitischen Fokus

Seltene Erden umfassen 17 chemisch verwandte Elemente. Sie sind wegen ihrer magnetischen und optischen Eigenschaften unverzichtbar für moderne Elektronik und zahlreiche militärische Anwendungen. China dominiert die weltweite Lieferkette nahezu vollständig. Deshalb gelten alternative Produzenten wie Lynas als strategisch besonders wichtig.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Lynas Rare Earths Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 9,691EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 13:41 Uhr) gehandelt.

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